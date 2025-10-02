Elecciones indirectas en Siria: el primer intento de reconstrucción institucional bajo la presidencia de Ahmed al-Sharaa

Ahmed al-Sharaa asumió la presidencia interina de Siria tras la caída del régimen anterior (Europa Press)

En una Siria profundamente alterada tras casi quince años de conflicto, el país se prepara para celebrar elecciones parlamentarias indirectas bajo la autoridad del presidente interino Ahmed al-Sharaa, marcadas por un entramado político y administrativo inédito.

La cita electoral tendrá lugar el próximo domingo 5 de octubre, convirtiéndose en el primer intento de reconfiguración institucional desde la caída del dictador Bashar al-Assad. El mecanismo, atípico en democracias convencionales, refleja la devastación y el futuro incierto de la nación.

Las nuevas elecciones representan el primer proceso institucional tras la era Assad (Saudi Press Agency via AP, Archivo)

Las elecciones no permiten el voto directo de la ciudadanía. En su lugar, la selección de los parlamentarios recae en comités locales, colegios electorales y en el propio presidente.

El sistema prevé 210 escaños en el Parlamento. El presidente interino designará directamente 70, mientras que los 140 restantes serán ocupados por representantes elegidos a través de la red de colegios electorales.

Al mismo tiempo, en cada distrito, los respectivos comités escogen delegados que conforman los órganos electorales principales, responsables de elegir a los parlamentarios. No existe un registro electoral común, ni un censo nacional actualizado; las estructuras comunitarias y remanentes de las administraciones provinciales sostienen el actual andamiaje.

El nuevo parlamento sirio estará formado por 210 escaños según el esquema de transición (EFE)

La agencia Anadolu Ajansi informa que el plazo para presentar candidaturas se abrirán mañana. El Comité Superior para las Elecciones a la Asamblea Popular recibió y revisó postulaciones según la normativa emergente y lo dispuesto en el decreto presidencial firmado el pasado 27 de agosto por Ahmed al-Sharaa.

La Asamblea tendrá una composición transitoria de alrededor de dos años y medio. Este periodo se plantea como una etapa experimental, orientada hacia un futuro proceso más amplio e inclusivo, aunque existen pocas garantías para aumentar la representación.

Por otro lado, el proceso no prevé cuotas para mujeres ni minorías religiosas o étnicas, una omisión señalada por críticos del sistema. En Afrín, la única zona mayoritariamente kurda donde hay elecciones, la lista publicada incluye 15 kurdos y 10 árabes, cifra que supera la proporción árabe previa en la región.

France 24 destacó que la elección tiene un peso simbólico para los sectores que aspiran a reconstrucción tras catorce años de guerra civil.

Bandos opositores y aliados internacionales marcaron la dinámica de la guerra siria (AP Photo/Ghaith Alsayed)

La mera celebración de comicios, aunque sean indirectos, es vista por algunos como un paso adelante respecto al periodo anterior de represión.

Según el medio Kindustan 24, la recepción de candidaturas se realizará mañana, seguida por una jornada de silencio electoral el sábado; la votación general tendrá lugar el domingo y la difusión de resultados está prevista para el lunes siguiente.

Los mandatos de la Asamblea tendrán una duración máxima de 30 meses, periodo en el que el gobierno interino prevé trabajar en la organización de una consulta popular más representativa, aunque la viabilidad de este objetivo permanece incierta.