Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

Un informe oficial del grupo SITE detalló operaciones de desinformación y campañas de desprestigio impulsadas desde Beijing y Moscú

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril. (REUTERS/Jack Taylor)

China, Rusia, y en menor medida India y Pakistán, realizaron actividades para interferir en las elecciones generales canadienses celebradas en abril de este año, según un informe divulgado este jueves por las autoridades del país norteamericano.

El documento, elaborado por el grupo SITE —formado por los servicios de inteligencia de Canadá, las fuerzas de seguridad y altos funcionarios gubernamentales— indicó que, durante las elecciones generales del 28 de abril, se detectaron “actividades que eran consistentes con metodologías conocidas de injerencia extranjera”.

Los servicios de inteligencia canadienses identificaron “una operación de información en internet” en la red social china WeChat, cuyo objetivo era afectar a las campañas del primer ministro en funciones, Mark Carney, y de su Partido Liberal. Asimismo, se constató que Joseph Tay, candidato del opositor Partido Conservador de Canadá, fue blanco de una campaña de desprestigio impulsada por China durante la contienda electoral.

En relación con Rusia, SITE señaló que se observaron intentos de “utilizar sus redes en internet de manipulación de información e injerencia extranjeras”.

A pesar de estos esfuerzos, el informe subraya que ninguno de los intentos detectados tuvo un “impacto material” en la capacidad de Canadá para celebrar unas “elecciones libres y justas”.

En relación con Rusia, SITE señaló que se observaron intentos de “utilizar sus redes en internet de manipulación de información e injerencia extranjeras”. (EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN /Archivo)

Las autoridades canadienses ya habían denunciado en 2024 que las elecciones de 2019 y 2021 estuvieron marcadas por la interferencia de varios países, en particular China. Ese mismo año, el entonces primer ministro Justin Trudeau acusó directamente a China e India de intervenir en los procesos electorales, y un comité parlamentario reveló que agentes de estos países asiáticos participaron en la campaña en la que el Partido Conservador eligió a Pierre Poilievre como líder.

El informe de SITE también indicó que, aunque en abril no se detectaron ciberataques a la infraestructura electoral, se utilizaron imágenes de destacados políticos canadienses en estafas con criptomonedas y otros fraudes.

El Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), principal agencia civil de inteligencia de China, ha sido señalado por funcionarios estadounidenses y europeos como el cerebro detrás de las campañas de ciberespionaje más sofisticadas del país. Un caso emblemático es la operación atribuida al grupo de hackers Salt Typhoon, que durante años logró infiltrarse en sistemas de Estados Unidos y de decenas de países más, sustrayendo información que, según gobiernos afectados, podría permitir a los servicios de inteligencia chinos rastrear comunicaciones y movimientos de sus objetivos a escala global.

Expertos citados por The New York Times destacan que este tipo de ataques evidencian la capacidad del MSS para llevar a cabo operaciones prolongadas y de gran alcance, diseñadas para evadir la detección durante largos periodos y con un nivel de audacia que preocupa a la comunidad internacional.

(Con información de EFE)

Egipto aseguró que Hamas no

El canciller de Francia consideró

Siete bebés fallecieron tras un

Huelga general en Francia: 85.000

