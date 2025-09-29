El primer ministro de Hungría negó la soberanía de Ucrania y se profundiza la tensión con Kiev

Viktor Orban. REUTERS/Bernadett Szabo

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó que Ucrania “no es un país soberano”, profundizando así la disputa diplomática entre Budapest y Kiev. Las declaraciones de Orbán, que tuvieron lugar el lunes durante una entrevista en un pódcast de tendencia derechista seguido por sus simpatizantes, suceden en medio de acusaciones sobre supuestas incursiones de drones húngaros en el espacio aéreo ucraniano.

Orbán indicó que “Ucrania no está en guerra con Hungría; está en guerra con Rusia. Debería preocuparse por los drones en su frontera oriental”, en alusión a las recientes acusaciones según las cuales aeronaves no tripuladas habrían sobrevolado territorio ucraniano procedentes de Hungría. “Creo en lo que dicen mis ministros, pero digamos que realmente hubiera volado algunos metros allá, ¿y qué? Ucrania no es un país independiente. Ucrania no es un país soberano, Ucrania es financiada por nosotros, Occidente le da fondos, armas”, sostuvo el jefe de gobierno húngaro durante el programa.

En respuesta a estas declaraciones, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, manifestó en la red social X que el primer ministro húngaro “sigue intoxicado por la propaganda rusa”.

A diferencia de la mayoría de los líderes de la OTAN y la Unión Europea (UE), Orbán ha mantenido relaciones cordiales con Rusia y ha puesto en duda la eficacia del apoyo militar occidental a Kyiv, lo que le ha generado frecuentes roces con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky.

El viernes pasado, Zelensky expuso la posibilidad de que los drones de reconocimiento investigaran el potencial industrial en zonas fronterizas occidentales de Ucrania, insinuando que podrían haber sido lanzados desde Hungría. Frente a estas declaraciones, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, desestimó la acusación y aseguró que Zelenski estaba “perdiendo la razón”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. REUTERS/Valentyn Ogirenko

“Las fuerzas ucranianas registraron violaciones” del espacio aéreo en la zona adyacente a Hungría, afirmó el mandatario, quien aseguró que “las evaluaciones preliminares sugieren que habrían estado llevando a cabo reconocimiento sobre el potencial industrial de las zonas de frontera de Ucrania”.

“He ordenado que se verifique toda la información disponible y que se informe urgentemente de cada incidente registrado”, dijo Zelensky por Telegram tras reunirse con el jefe del Ejército, Oleksandr Sirski.

Las palabras del líder ucraniano recibieron una dura réplica desde el Gobierno húngaro. “El presidente Zelensky está perdiendo la cabeza por su obsesión antihúngara. Ahora está empezando a ver cosas que no existen”, declaró en la red social X el ministro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjarto.

Las tensiones han crecido en los últimos días, con el anuncio de Hungría de bloquear el acceso a 12 medios ucranianos, luego de que Kiev adoptara una medida similar contra sitios web considerados pro-rusos, entre ellos portales en idioma húngaro como el medio progubernamental origo.hu, siguiendo una orden de los servicios de seguridad ucranianos.

(Con información de Reuters)