Murió el jeque Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh, gran muftí de Arabia Saudita

El gran muftí de Arabia Saudita, el jeque Abdulaziz al-Sheikh, reza en la mezquita Imam Turki bin Abdullah durante las oraciones matutinas del Eid al-Fitr en Riad, Arabia Saudita, el 9 de septiembre de 2010. (Foto AP/Hassan Ammar, Archivo)

El jeque Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh, gran muftí de Arabia Saudita, quien sirvió a la principal figura religiosa del reino durante un cuarto de siglo que vio a la nación musulmana ultraconservadora liberalizarse socialmente, falleció el martes. Tenía más de 80 años.

El papel del jeque Abdul Aziz como gran muftí lo convirtió en uno de los principales clérigos islámicos del mundo suní. Arabia Saudita, hogar de las ciudades santas de La Meca y Medina, acoge la peregrinación anual del Hajj, obligatoria para todos los musulmanes sanos al menos una vez en la vida, lo que hace que las declaraciones del gran muftí se sigan con mucha más precisión.

Aunque estrechamente vinculado a la familia gobernante Al Saud, que ha permitido que las mujeres conduzcan, ha abierto cines y ha profundizado la liberalización social en los últimos años, el jeque Abdul Aziz denunció a extremistas como los del Estado Islámico y Al Qaeda. Durante su mandato como gran muftí, también hizo pronunciamientos considerados sectarios y más afines al wahabismo saudí, una forma de islam estrictamente austera que durante décadas vio al reino segregar a las mujeres por sexos, restringir la música y seguir otras prácticas puritanas.

Los medios de comunicación estatales de Arabia Saudita informaron sobre la muerte del jeque Abdul Aziz, sin especificar la causa. El poderoso príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien dirige el gobierno cotidiano del reino bajo el mando de su padre de 89 años, el rey Salman, asistió a las oraciones fúnebres del difunto muftí la noche del martes en Riad.

“Con su fallecimiento, el reino y el mundo islámico han perdido a un distinguido erudito que hizo importantes contribuciones al servicio del Islam y los musulmanes”, afirmó la Corte Real Saudita en un comunicado.

Príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Agencia de Prensa Saudí/Folleto vía REUTERS

Se convirtió en gran muftí en 1999

El jeque Abdul Aziz, quien perdió la vista de joven, se convirtió en gran muftí en 1999, nombrado por el rey saudí Fahd. En aquel entonces, el reino seguía estando segregado y su población era vigilada de cerca por el Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Estas opiniones se reflejaban en comentarios anteriores del gran muftí, como su condena en 2004 de las cámaras de los teléfonos móviles por la posibilidad de ser “utilizadas para fotografiar y propagar el vicio en la comunidad”.

Otros comentarios se centraron en el cristianismo. Se unió a otros líderes islámicos para denunciar el discurso de 2006 del entonces papa Benedicto XVI, en el que citaba a un emperador bizantino que afirmaba que algunas de las enseñanzas del profeta Mahoma eran “malvadas e inhumanas”. En 2012, al responder a una pregunta sobre las iglesias cristianas en Kuwait, el jeque Abdulaziz afirmó que era “necesario destruir todas las iglesias de la región”. Posteriormente, quienes lo rodeaban intentaron retractarse tras provocar la indignación de los líderes cristianos.

El jeque Abdulaziz también atacó la fe de los chiítas del Islam después de que el líder supremo de Irán criticara duramente la conducta de Arabia Saudita después de que una aplastante estampida en el Hajj de 2015 matara a más de 2.400 peregrinos.

“Debemos entender que no son musulmanes, pues son descendientes de los majuws, y su enemistad hacia los musulmanes, especialmente hacia los sunitas, es muy antigua”, declaró el clérigo saudí. “Majuws” es un término que se refiere a los zoroastrianos y a quienes adoran el fuego.

Arabia Saudita cambia

El jeque Abdul Aziz siempre apoyó a la familia gobernante Al Saudi, parte del largo entrelazamiento entre su fortuna y el poder del wahabismo en la sociedad, particularmente durante los años posteriores a que la Revolución Islámica de 1979 arrasara Irán e instalara una teocracia chiíta.

El jeque Abdulaziz al-Sheikh, gran muftí saudí, escucha un discurso del rey Abdullah de Arabia Saudita en el Consejo Consultivo en Riad, Arabia Saudita, el 24 de marzo de 2009. (Foto AP/Hassan Ammar, Archivo)

En 2007, condenó la “yihad falsa” de los extremistas islámicos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Arabia Saudita luchó durante años contra una insurgencia militante en el reino. También calificó al Estado Islámico como el “enemigo número uno del islam”.

“Los autoproclamados muyahidines con su versión de la yihad sólo están distrayendo a los musulmanes”, dijo en ese momento, utilizando un término árabe para referirse a los guerreros santos.

Después de un ataque en 2014 en Arabia Saudita, agregó: “Vivimos en un estado, seguro y estable bajo un solo gobierno que nos une”.

Pero el ascenso del rey Salman y del príncipe heredero Mohammed vio al jeque Abdulaziz suavizar, cambiar o silenciar sus posturas sociales, particularmente sobre la mezcla de hombres y mujeres, a la que una vez se refirió como “maldad y catástrofe”. También había llamado a las mujeres conducir “un asunto peligroso que expone a las mujeres al mal”, dijo que las niñas de tan solo 10 años podían casarse e incluso describió el ajedrez como algo similar a las apuestas.

En 2018, Arabia Saudita levantó la prohibición de conducir para las mujeres, algo que el jeque Abdulaziz apoyó posteriormente. La comisión de vicios perdió influencia con la apertura de cines y el aumento del número de mujeres que aceptaron empleos. Durante la pandemia de coronavirus, advirtió al público que quienes ignoran el distanciamiento social y otras medidas “cometen un grave pecado, ya que puede... provocar la pérdida de vidas inocentes o causar graves complicaciones”.

La influencia del jeque Abdul Aziz se desvaneció a medida que la influencia social del príncipe heredero Mohammed cobraba impulso. Esto también se produjo cuando el príncipe heredero extendió una campaña de arrestos por acusaciones de corrupción a una represión más amplia contra cualquier disidencia percibida o base de poder que pudiera desafiar su gobierno.

(con información de AP)