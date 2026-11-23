En el marco de la NFL en México, el comisionado de la liga recalcó el interés que existe de Jerry Jones para que jueguen un partido de temporada regular en CDMX. (Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

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Roger Goodell, comisionado de la NFL, reconoció en ESPN que México aparece como una posible sede para un partido de temporada regular de los Dallas Cowboys en 2027.

Los Vaqueros en la mira para el NFL Mexico City Game 2027

Los Cowboys han mostrado su interés por jugar en México. (Robert Goddin-Imagn Images)

Los Vaqueros son de los equipos con mayor afición en México y durante una transmisión de Monday Night Football. John Sutcliffe, de ESPN, cuestionó a Jerry Jones, propietario y gerente general de los Cowboys, sobre la opción de jugar en México, a lo que el directivo respondió de forma afirmativa.

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Esta posibilidad crece aún más, luego de que el reportero le preguntara a Roger Goodell en el marco de la NFL México sobre qué oportunidad había de que el equipo de la estrella solitaria juegue en el Estadio Banorte, a lo cual respondió lo siguiente:

“Existe una posibilidad y el tema sigue en análisis. Los Cowboys han manifestado su intención de jugar en México, aunque la elaboración del calendario será más complicada debido a que habrá 10 partidos internacionales. Tenemos que revisar cómo acomodarlo, pero sabemos que la afición quiere ver a los Cowboys en México. Sería un gran impacto para la NFL”, señaló el comisionado.

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Roger Goodell destaca el peso de México en la expansión internacional de la NFL

Roger Goodell destaca el papel que tiene México en la expansión internacional de la NFL. (REUTERS/Brian Snyder)

El regreso de la NFL a México forma parte de la estrategia de expansión internacional de la liga. Roger Goodell resaltó la relevancia del mercado mexicano y el ambiente que se genera en la Ciudad de México cada vez que se disputa un partido de temporada regular.

La liga amplió su presencia fuera de Estados Unidos durante este año, con encuentros por primera vez en Australia y Francia. También mantuvo juegos en Inglaterra, Alemania, España y Brasil, además de incorporar nuevamente a México al calendario internacional.

Goodell sostuvo que los partidos en otros países permiten llevar a los jugadores a escenarios de mayor alcance. Para el comisionado, los encuentros internacionales representan una oportunidad para que los aficionados conozcan de cerca a las principales figuras de la NFL.

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“Es muy gratificante. Parte de nuestra responsabilidad es poner a los jugadores en las plataformas más grandes. Creemos que son los mejores atletas y que juegan los mejores partidos del mundo”, afirmó.

El directivo comparó la experiencia de los jugadores con disputar un “mini Super Bowl” a mitad de temporada, debido a la atención y el ambiente que rodean estos encuentros.

México ha recibido seis partidos de temporada regular de la NFL, además de algunos juegos de exhibición.