La captura de Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, en Guasave, Sinaloa, abrió paso a su proceso judicial en México, donde enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud. (Crédito: Defensa)

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Este lunes, una jueza federal impuso prisión preventiva a Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, y ordenó su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, luego de declarar legal su detención en Guasave, Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, celebrada por videoconferencia y de carácter privado, la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuyó probable participación en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

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La defensa particular solicitó la duplicidad del término constitucional, de 72 a 144 horas, para que la autoridad judicial determine su situación jurídica. Por ello, la posible vinculación a proceso todavía está pendiente y deberá resolverse al concluir el plazo ampliado.

Meza Flores permaneció en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, mientras la jueza encabezó la diligencia desde los juzgados federales del Altiplano, ubicados en Almoloya de Juárez.

La captura de ‘El Chapo Isidro’ en Guasave

El señalado como líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva fue detenido el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de autoridades federales que contó con apoyo de información de Estados Unidos.

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El despliegue estuvo acompañado de enfrentamientos que dejaron un saldo de 20 personas fallecidas, según el último balance reportado por el Gobierno federal. Entre las víctimas se encuentran cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas y 16 hombres presuntamente relacionados con la estructura criminal de Meza Flores.

Tras su captura, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la FEMDO, donde permaneció bajo custodia del Ministerio Público federal hasta su comparecencia ante la autoridad judicial.