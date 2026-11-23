Harrison Ford en 'Blade Runner', directed by Ridley Scott. (Sunset Boulevard/Corbis)

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El escritor Philip K. Dick publicó ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? en 1968, dando el pistoletazo de salida a lo que sería una franquicia futurista que inauguró el cineasta Ridley Scott en 1982. Cuatro décadas después, la franquicia sigue viva. Tras el estreno de Blade Runner 2049 (2017), dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Ryan Gosling, la saga dará el salto a la pequeña pantalla este miércoles 25 de noviembre con Blade Runner 2099, una miniserie de ocho episodios protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer que llegará a Prime Video.

Pero mientras Amazon prepara el regreso de los replicantes -los humanoides creados mediante bioingeniería-, HBO Max elimina de su catálogo la película que lo empezó todo. La Blade Runner original, protagonizada por Harrison Ford, abandonará la plataforma el próximo 30 de noviembre.

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Estrenada en 1982, la película transportaba a los espectadores a un Los Ángeles distópico de 2019, una ciudad en la que predominaban las luces de neón y una tecnología que había permitido fabricar humanoides. Bajo este contexto, Harrison Ford interpretaba a Rick Deckard, un antiguo agente de policía especializado en localizar y eliminar replicantes, androides creados para trabajar en las colonias extraterrestres que habían regresado ilegalmente a la Tierra.

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Pero la película de ciencia ficción y neo noir, que hoy es considerada de culto, de primeras no la tuvo todas consigo, pese a que Scott venía de dirigir Alien. Fue un fracaso en taquilla cuando se estrenó en verano de 1982, puesto que competía con fenómenos como E.T. el extraterrestre, de Steven Spielberg, y La cosa, dirigida por John Carpenter. Con un presupuesto de 28 millones de euros, apenas consiguió 33.

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“Sí, fue un fracaso. Sabía que Blade Runner era especial. Para ser una película comercial, es todo lo artística que puede llegar a ser. No era exactamente mi intención. No era consciente de ello mientras la hacía. Simplemente hice lo que hice”, dijo a The Irish Times en 2012. Pero el tiempo puso la cinta en su lugar.

El universo de ‘Blade Runner’ continúa

Actualmente, Blade Runner cuenta con un 89% de valoraciones positivas de la crítica en Rotten Tomatoes, una plataforma que recoge reseñas de medios especializados y generalistas. “Una deslumbrante película de culto que rezuma atmósfera”, escribió Sacha Molitorisz en The Sydney Morning Herald.

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Michelle Yeoh y Hunter Schafer en 'Blade Runner 2099'

Todavía más entusiasta se mostró Geoffrey Macnab en The Independent, que le otorgó cinco estrellas: “Sigue siendo un logro asombroso: una epopeya distópica de ciencia ficción que es también una de las mejores películas de cine negro de los últimos tiempos”. Una valoración compartida por Mark Kermode, crítico de The Observer, que la definió como una “obra maestra” de Ridley Scott.

La retirada de HBO Max coincide con un nuevo capítulo de la franquicia. La miniserie Blade Runner 2099 situará su acción 50 años después de los acontecimientos de la secuela de Villeneuve. La historia seguirá a Cora (Hunter Schafer), una fugitiva que acaba asumiendo la identidad de una blade runner y que deberá colaborar con Olwen (Michelle Yeoh), una replicante a la que apenas le quedan unos días de vida. Ridley Scott participa como productor ejecutivo de esta nueva entrega, que contará con sus ocho episodios disponibles desde este miércoles.

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