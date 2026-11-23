El Guadalajara se enfrentará a los Tuzos en la primera fase de la liguilla (@Chivas)

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La preventa de boletos para abonados del partido de vuelta de los Cuartos de Final entre Chivas y Pachuca ya está disponible a través de la plataforma Boletomóvil.

La venta preferente concluirá este lunes, por lo que los aficionados con abono deberán realizar su compra con anticipación si desean asistir para apoyar al Rebaño Sagrado en la definición de la serie.

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Precio de las entradas

Estos serán los precios para las entradas. (Instagram: @chivas)

Los abonados de Chivas cuentan con acceso a la preventa de boletos para el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Pachuca. La compra puede realizarse a través de Boletomóvil, plataforma habilitada por el club para la venta de entradas.

El precio inicial anunciado es de 579 pesos. El costo final depende de la zona elegida dentro del Estadio Akron y de la disponibilidad de localidades al momento de completar la compra, por lo que únicamente los aficionados que ingresen con su código podrán darse cuenta del precio.

La preventa está dirigida a los aficionados que cuentan con abono, por lo que deberán ingresar con los datos vinculados a su membresía para revisar las opciones disponibles. Una vez que concluya esta etapa, el club podría informar sobre una eventual venta general.

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Los seguidores del Rebaño deberán consultar los canales oficiales de Chivas y Boletomóvil para conocer los horarios de venta, condiciones de acceso, límites de compra y la distribución de los boletos restantes.

Qué esperar de la eliminatoria entre Chivas y Pachuca

Chivas parte como favorito en la serie ante Pachuca después de terminar como líder de la tabla general. El Guadalajara mantuvo regularidad durante la fase regular y llegará a los Cuartos de Final con la ventaja de cerrar la eliminatoria en el Estadio Akron.

Aun así, el Rebaño no puede confiarse. Pachuca cuenta con experiencia en la Liguilla y el torneo pasado llegó hasta las Semifinales, donde quedó a un gol de avanzar a la final.

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Los Tuzos afrontan este certamen sin Santiago Solari en el banquillo. Pese a ello, Benjamín Mora logró levantar al equipo después de un arranque complicado de temporada y consiguió la clasificación a la fase final.

Pachuca buscará extender su buen momento y sorprender a Guadalajara en una serie que enfrenta al primer lugar de la clasificación contra un rival que suele competir con intensidad en las eliminatorias.