Ciberataque en Irán: un 70 por ciento de las estaciones de combustible dejaron de funcionar

Filas en una estación de combustible durante el ciberataque (WANA/Reuters)

Irán sufrió este lunes un fallo que dejó sin funcionar un 70% de las gasolineras a lo largo del país, un suceso que las autoridades atribuyeron a problemas técnicos mientras que un grupo de hackers reivindicó la acción.

En torno a un 70% de las gasolineras del país dejaron de funcionar a media mañana en el país persa, informó el ministro de Petróleo, Javad Owji, de acuerdo con medios estatales.

Owji afirmó que existe la posibilidad de que el fallo se deba a “interferencias de fuera”, pero no ofreció más detalles.

Por su parte, la Asociación de Gasolineras de Irán atribuyó la situación a un “problema técnico de software” relacionado con las tarjetas de los usuarios para tener acceso a combustible, por lo que algunas de las estaciones están funcionando de manera manual, informó la agencia Fars.

“En una hora volverán a funcionar las estaciones de suministro de gasolina y diésel, y ahora, para satisfacer las necesidades de la población, el suministro será gratuito”, anunció la asociación. En Irán los conductores tienen una tarjeta para tener acceso a gasolina subvencionada en las gasolineras.

Estación fuera de servicio durante el corte, en Teherán (WANA/Reuters)

Sin embargo, el grupo de hackers “Gonjeshke Darande”, vinculado en el pasado a Israel, se atribuyó la acción en la red social X (antes Twitter).

“Nosotros, Gonjeshke Darande, hemos llevado a cabo otro ciberataque, dejando sin funcionamiento a la mayoría de gasolineras a lo largo de Irán”.

El grupo afirmó que el ataque es una respuesta a las “agresiones” de los aliados de la República Islámica en la región, en una aparente referencia a las acciones de los hutíes del Yemen o milicias en Irak relacionadas con la guerra en Gaza.

“Khamenei (líder supremo de Irán) está jugando con fuego”, afirmó Gonjeshke Darande.

“Como en operaciones previas, el ciberataque ha sido llevado a cabo de forma controlada y adoptando medidas para limitar los daños potenciales a los servicios de emergencia”, ha señalado, antes de incidir en que “advirtió” a las autoridades “antes del inicio de las operaciones”.

En este sentido, Gonjeshke Darande ha hecho hincapié en que el grupo “ha garantizado que una parte de las gasolineras del país no se vieran afectadas por este motivo, a pesar del acceso y la capacidad para alterar totalmente sus operaciones”.

El portavoz del gremio de trabajadores de gasolineras, Reza Nauaz, señaló que el incidente ha afectado a la red a nivel nacional, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. “Todos los expertos están trabajando en esto y estamos intentando que el problema quede resuelto en las próximas horas”, explicó.

Asimismo, dijo que “no hay escasez de gasolina y diésel” y añadió que “un aumento de precios no está en la agenda”. “Se trata de un problema técnico y pedimos a la gente que, si no necesita gasolina de forma urgente, no vaya a las gasolineras hasta que el problema quede totalmente resuelto”, zanjó.

Irán sufrió a finales de 2021 un ataque cibernético que inhabilitó las tarjetas de los usuarios para tener acceso a combustible, lo que dejó inutilizadas las gasolineras en el país durante casi un día.

Teherán ha reconocido que los ciberataques vinculados a gobiernos hostiles son comunes en su territorio en los últimos años sin dar detalles por “razones de seguridad”.

Irán lleva años sujeta a sanciones occidentales y tiene problemas para conseguir hardware y software moderno, de modo que a menudo depende de equipos electrónicos de fabricación china o antiguos que ya no reciben actualizaciones de los fabricantes. Eso haría más fácil que un posible atacante lograra acceder al sistema. Las versiones pirateadas de Windows y otros programas de computadora son habituales en Irán.

(Con información de EFE, Europa Press, AP)