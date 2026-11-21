Bogotá registra 250 hurtos con sustancias tóxicas en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un comerciante de 57 años fue rescatado en Bogotá después de permanecer secuestrado durante cerca de 48 horas, en un caso que volvió a encender las alertas por el uso de sustancias tóxicas para reducir a las víctimas y facilitar delitos. La Policía Metropolitana de Bogotá reporta 250 casos de hurto cometidos durante 2026 mediante esta modalidad y cinco secuestros asociados al uso de sustancias para dejar a las personas en estado de indefensión.

Según información publicada por El Tiempo, el hombre fue encontrado en una vivienda del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, atado de pies y manos con cables y bajo los aparentes efectos de sustancias utilizadas para doblegar su voluntad.

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El rescate fue realizado por uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, después de que la pareja sentimental de la víctima denunciara su desaparición a través de la línea antisecuestro 165.

Las primeras investigaciones indican que el comerciante había salido de un establecimiento de la Zona T acompañado de varias personas. Posteriormente, fue llevado a un hotel de Teusaquillo, donde, al parecer, comenzaron las exigencias económicas.

Los presuntos responsables utilizaron el teléfono celular del hombre para obligarlo a enviar mensajes de voz a familiares y allegados. En esas comunicaciones debía pedir sumas que iban desde un millón hasta 30 millones de pesos a cambio de recuperar su libertad.

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Precaución - No pasar | Colprensa

Geolocalización del celular permitió ubicar a la víctima

Después de recibir la denuncia, las autoridades activaron un mecanismo de búsqueda urgente para establecer el paradero del comerciante.

Una de las pistas determinantes apareció cuando su pareja informó que había conseguido obtener la geolocalización del teléfono de la víctima. La señal condujo a los investigadores hasta un inmueble ubicado en el barrio El Amparo, en el suroccidente de Bogotá.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, varias personas que se encontraban en la vivienda intentaron escapar por los techos de casas vecinas. Durante el procedimiento, los policías escucharon voces de auxilio provenientes del interior del inmueble.

Al ingresar encontraron al comerciante, quien llevaba aproximadamente dos días privado de la libertad. De acuerdo con el reporte policial, estaba inmovilizado con cables en las manos y los pies y era custodiado por un hombre.

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Los investigadores también observaron que la víctima se encontraba bajo los aparentes efectos de sustancias utilizadas para reducir su capacidad de reacción, circunstancia que fue incorporada al proceso investigativo.

Durante el operativo fueron capturadas en flagrancia dos personas y aprehendido un adolescente de 16 años. Entre los detenidos estaba una mujer que, según las indagaciones preliminares, habría acompañado al comerciante cuando salió del establecimiento de la Zona T.

Zona T - Bogotá - crédito Colprensa

Policía reporta 250 hurtos con sustancias tóxicas en 2026

De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana, durante 2026 se han registrado 250 casos de hurto en los que los delincuentes habrían utilizado estas sustancias para dejar a las víctimas en estado de indefensión y facilitar el robo de sus pertenencias.

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Las autoridades también han reportado cinco casos de secuestro relacionados con esta modalidad durante el mismo periodo.

En el procedimiento realizado en Kennedy fueron incautados cinco teléfonos celulares, un frasco de clonazepam y varios objetos personales pertenecientes al comerciante.

El hallazgo del medicamento fue incorporado como elemento material probatorio. Sin embargo, la información policial no establece mediante una prueba toxicológica que el clonazepam encontrado hubiera sido suministrado específicamente a la víctima.

Las dos personas capturadas, el adolescente aprehendido y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes por el delito de secuestro extorsivo.

La investigación deberá establecer ahora la participación de cada uno de los involucrados, determinar cómo fue trasladado el comerciante entre los diferentes lugares y esclarecer qué sustancias pudieron haber sido utilizadas durante el tiempo en que permaneció privado de la libertad.

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El caso se suma a los reportes que mantienen en alerta a las autoridades por una modalidad delictiva que combina la reducción química de las víctimas con hurtos, exigencias económicas y, en algunos episodios, privaciones prolongadas de la libertad.