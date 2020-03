“Es más, mientras se enfoquen en los casos ‘detectados’, mejor, pues no muestran mi verdadera expansión. Ej: cuando en Wuhan los casos oficiales eran 400/día, había, en realidad, 2.500/día. Pero eso lo supieron después (...) Eso significa que, si recién he llegado a tu país, la cifra oficial de infectados es mucho —muchísimo— menor a la que realmente he infectado”.