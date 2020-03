Pero, sobre todo, hace falta que nuestro sistema sanitario no colapse . Porque es una enfermedad que, con asistencia sanitaria, es mucho menos dañina y mucho menos mortal que sin ella: oxígeno, hidratación, antipiréticos, antiinflamatorios, antibióticos si se complica, soporte vital... - lo saben los médicos para las demás neumonías, pero quizás este virus tiene patologías y secuelas propias. En China, en la “zona cero” la mortalidad ha sido entre 8 y 30 veces mayor que en otras provincias de China: “Asked why [in] Wuhan [the fatality ratio] was so much higher than the national level, the National Health Commission of China official replied that it was for lack of resources” (Cuando se le preguntó por qué [en] Wuhan [la tasa de mortalidad] era mucho más alta que el nivel nacional, el funcionario de la Comisión Nacional de Salud de China respondió que era por falta de recursos) (reunión NHCC y OMS, Feb 20, 2020).