De acuerdo a un informe realizado por la Organización No Gubernamental (ONG) Foundation for Defense of Democracies (FDD) Irán destina más de 16 mil millones de dólares al año en sostener esta estructura criminal fuera de sus límites geográficos. La mayoría de ese dinero recae en Siria (15 mil millones), donde tiene bases propias y comanda alrededor de 20 mil milicianos para ayudar a la dictadura de Bashar Al Assad; 150 millones se destinan a los insurgentes en Irak; unos 800 millones para Hezbollah y 100 para Hamas y la Jihad Islámica Palestina. Una cifra promedio entre las dos últimas se dispondría para los hutíes.