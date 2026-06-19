Patrulla naval choca contra ferry en Isla Mujeres: la Marina culpa a una falla de embrague

La dependencia atribuyó el incidente a una posible falla en el sistema de embrague y descartó heridos, aunque los daños materiales aún se evalúan. Crédito: Especial

Una patrulla de la Secretaría de Marina impactó ayer contra una embarcación de ultracarga en Isla Mujeres, Quintana Roo, la cual no dejó personas lesionadas pero sí daños materiales cuya magnitud aún se evalúa.

La unidad involucrada fue la Patrulla Costera “Uxmal”, adscrita a la Quinta Región Naval, que se aproximaba al muelle de esa región cuando se produjo el contacto. Así lo confirmó la propia Secretaría de Marina en su Comunicado de Prensa núm. 062/2026, emitido horas después del incidente.

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La falla mecánica que desató el incidente

Según las autoridades, la “Uxmal” presentó una posible falla en su sistema de embrague durante la maniobra de arribo. Esa falla derivó en un contacto no intencional con la embarcación de ultracarga.

Los videos difundidos en redes sociales mostraron la proa de la patrulla naval impactar contra el estribor del navío de ultracarga, mismos que se viralizaron antes de que la Marina emitiera su postura oficial.

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La dependencia atribuyó el incidente a una posible falla en el sistema de embrague y descartó heridos, aunque los daños materiales aún se evalúan. Crédito: Especial

La reacción de los trabajadores en el muelle

En las grabaciones se observó a trabajadores del muelle que corrían al ver que la patrulla no reducía su velocidad. Uno de ellos gritó: “¿Qué hacen?”, mientras la embarcación seguía su trayectoria hacia el ferry sin detenerse.

Tras el impacto, los presentes expresan su inconformidad a los oficiales navales. Sin embargo, la escena captada en video contrasta con la versión institucional, que calificó el evento como un contacto no intencional.

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Sin heridos, pero con daños por determinar

La Secretaría de Marina confirmó que ningún miembro del personal naval ni civil sufrió lesiones. Los protocolos de seguridad marítima se activaron de inmediato tras el choque.

Las autoridades correspondientes acudieron al lugar para coordinar la evaluación técnica de los daños. El alcance exacto de las afectaciones materiales quedó pendiente de valoración por parte de especialistas.

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La dependencia atribuyó el incidente a una posible falla en el sistema de embrague y descartó heridos, aunque los daños materiales aún se evalúan. Crédito: Especial

Investigación técnica y administrativa en curso

La dependencia anunció que dará seguimiento puntual a las investigaciones técnicas y administrativas conforme a la normatividad vigente. El comunicado oficial subraya el compromiso de la institución con la transparencia en las operaciones navales.

El objetivo de esas indagaciones es determinar las causas precisas del evento, más allá de la falla de embrague señalada como probable origen. Los resultados no se han dado a conocer hasta el momento.

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La empresa afectada: Ultra Carga

La embarcación golpeada pertenece a Ultra Carga, empresa de transporte marítimo de vehículos y personas con rutas entre Isla Mujeres y Cozumel. La compañía opera entre 3 y 4 servicios diarios en esos trayectos.

Sus tarifas de pasaje van de 60 a 290 pesos según el tipo de usuario: niños, adultos, locales, extranjeros o beneficiarios del INAPAM. El traslado de bicicletas tiene un costo de 165 pesos y el de motocicletas, de 225 pesos.

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La Secretaría de Marina de México y la Guardia Costera de Estados Unidos sellaron esta semana una nueva etapa en su cooperación bilateral. Crédito: Especial

Tarifas de carga y continuidad operativa

Para vehículos particulares, los precios oscilan entre 520 y 750 pesos. El transporte de vehículos de carga de una a 50 toneladas va de mil 150 a 13 mil pesos, según el peso de la unidad.

Se desconoce si el impacto afectará la continuidad operativa de Ultra Carga en sus rutas habituales. Ningún representante de la empresa emitió un pronunciamiento público tras el incidente.

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Lo que viene para la Marina

La Secretaría de Marina refrendó en su comunicado su compromiso con la seguridad de las operaciones navales. La institución seguirá el proceso investigativo bajo la normatividad vigente y no adelantó plazos para entregar conclusiones.

El incidente en Isla Mujeres suma un episodio de atención pública a la actividad de la Quinta Región Naval en el Caribe mexicano. La difusión viral del video convirtió un accidente operativo en un hecho de escrutinio ciudadano antes de cualquier versión oficial.

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