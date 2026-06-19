Sydney Sweeney dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su novio Scooter Braun: “Un hombre como tú es irrepetible”

Sydney Sweeney dedicó a Scooter Braun un saludo de cumpleaños en Instagram y lo definió como un "hombre irrepetible" (Instagram/@sydney_sweeney/REUTERS)

Sydney Sweeney le dedicó un saludo de cumpleaños a su pareja, Scooter Braun, en el que lo calificó como un hombre “irrepetible” y lo describió como alguien con “el corazón más grande” que conoce.

La actriz de Euphoria publicó el jueves en sus historias de Instagram dos imágenes de la pareja para celebrar el 45 cumpleaños del ex representante musical.

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“El más feliz de los cumpleaños para el hombre con el corazón más grande que conozco”, escribió Sweeney, de 28 años, sobre la primera imagen, en la que aparecen los dos bailando.

La segunda foto, en blanco y negro, los muestra en una cancha de baloncesto con camisetas deportivas. Junto a esa imagen, la actriz añadió: “...gracias por todos los bailes en la sala de estar y por hacerme sonreír de nuevo. Un buen hombre es raro. Un hombre como tú es irrepetible”.

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La actriz de "Euphoria" publicó dos imágenes con su novio para celebrar sus 45 años y agradeció los bailes en la sala de estar y que la hiciera sonreír de nuevo (Instagram/@sydney_sweeney)

La relación entre Sweeney y Braun se hizo pública en septiembre de 2025, aunque la pareja no la oficializó en Instagram hasta abril de 2026.

Desde entonces, ambos han compartido publicaciones juntos con frecuencia y fueron vistos la semana pasada en partidos de los New York Knicks de baloncesto.

Antes de esta relación, Braun estuvo casado con la activista Yael Cohen, madre de sus tres hijos, entre 2014 y 2022, año en que se finalizó el divorcio.

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Por su parte, Sweeney mantuvo un noviazgo con el empresario Jonathan Davino desde 2018 hasta que ambos rompieron su compromiso a principios de 2025.

La relación entre Sweeney y Braun se hizo pública en septiembre de 2025 y la pareja la oficializó en Instagram en abril de 2026 (Instagram/@sydney_sweeney)

Lo que dijo Scooter Braun sobre su relación con Sydney Sweeney

Braun habló sobre su nueva relación —sin mencionar a Sweeney por su nombre— durante una extensa entrevista con Suzy Weiss en el pódcast Second Thought, publicada el mes pasado.

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“He conocido a una mujer extraordinaria, amable, generosa e inteligente, real y con los pies en la tierra”, afirmó el ex representante de Justin Bieber y Ariana Grande en el programa, al que calificó su nuevo vínculo como “una de las mayores sorpresas de su vida”.

Cuando Weiss le preguntó si seguía la temporada en curso de Euphoria y si le gustaba, Braun respondió sin rodeos: “La estoy viendo. Soy parcial, me gusta. Creo que ha habido una actuación increíble de cierta actriz“.

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En la misma entrevista, el ex CEO de Hybe America —cargo del que se retiró el año pasado— describió su momento actual.

“He tenido un muy buen tiempo construyendo la oficina familiar, ayudando a personas, conociendo a grandes emprendedores y haciendo buenas inversiones, disfrutando de mi relación, de mis hijos, de mis amigos, de mi vida”, sostuvo.

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La pareja compartió publicaciones juntos con frecuencia y la semana pasada fue vista en partidos de los New York Knicks (Instagram)

Braun también reconoció cierta inquietud ante el futuro: “Quizás quiero construir algo, pero esta vez voy a ser paciente y agradecer lo que tengo y a las personas que tengo en mi vida. Solo intento prestar atención a lo que llega a mí, en lugar de intentar agarrar algo”, afirmó en el pódcast Second Thought.

En la misma entrevista, Braun se refirió también a la controversia por la adquisición de los masters de Taylor Swift, uno de los episodios más comentados de su carrera.

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“Pasé de ser alguien amado y valorado durante más de una década a ser literalmente un villano de la noche a la mañana”, aseguró.

El ex manager aclaró que su vínculo con Swift fue prácticamente inexistente: “No conozco a Taylor Swift. Creo que me la he encontrado tres veces en mi vida. Nunca he tenido una conversación sustancial con ella. Una vez me invitó a una fiesta privada, me dijo que me tenía el mayor respeto y yo le dije lo mismo”.

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Y añadió: “La gente suele sorprenderse al descubrir que legítimamente no la conozco y que nunca tuve muchas interacciones con ella”.

Scooter Braun también se refirió a la controversia por los masters de Taylor Swift y afirmó que casi no tuvo vínculo con la cantante (Instagram/@scooterbraun/David Richard-Imagn Images)

Braun reconoció, no obstante, que eligió aprender de lo ocurrido. “Aprendí muchísimo de eso. Elegí crecer a partir de ello. En este momento de mi vida estoy agradecido por eso. Pero creo que hay una gran idea equivocada de que nos conocíamos y tuvimos esta disputa, y que la manejé durante años”, concluyó.