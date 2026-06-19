Martha Peralta se presentó ante la Corte Suprema de Justicia pero la audiencia fue suspendida: la senadora fue trasladada a la Dijín

Antes de la diligencia, la senadora Martha Peralta publicó un video en el que informó que se dirigía a la Corte Suprema de Justicia para continuar con su indagatoria dentro del caso Ungrd - crédito Martha Prelata/X

La senadora Martha Peralta regresó este 19 de junio a la Corte Suprema de Justicia para continuar su indagatoria dentro de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Aunque la diligencia fue suspendida horas después de su inicio, la congresista compareció ante el alto tribunal tras la medida de detención preventiva ordenada por la Sala de Instrucción ante el riesgo de una eventual inasistencia.

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La actuación judicial podría ser determinante para definir su situación jurídica en la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. El expediente se centra, entre otros hechos, en un contrato por $2.170 millones destinado a la contratación de maquinaria amarilla en La Guajira.

La Fiscalía sostiene que Peralta habría tenido participación en las gestiones relacionadas con ese convenio, una acusación que la congresista ha rechazado. El caso hace parte de las investigaciones por el entramado de corrupción detectado en la Ungrd.

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Peralta acudió a la diligencia custodiada por la Policía Nacional para comparecer ante la magistrada Cristina Lombana, quien lidera el proceso en la Corte Suprema.

Según conoció el medio Semana a través de fuentes internas, inicialmente se habría contemplado trasladarla a un centro de detención para que permaneciera allí durante la noche mientras avanzaba la indagatoria.

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Sin embargo, por recomendación de la Procuraduría, la medida fue flexibilizada y la senadora permaneció en su vivienda bajo vigilancia permanente de la Policía.

La Fiscalía vincula a Martha Peralta con un contrato por $2.170 millones para la contratación de maquinaria amarilla en La Guajira, pero ella rechaza tales acusaciones - crédito Martha Peralta/Facebook

Posteriormente, la oficina de prensa de la congresista aseguró que pasó la noche en su casa y negó que hubiera sido trasladada a otro lugar, en medio de las versiones que circularon sobre su situación de custodia.

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Antes de ingresar nuevamente a la diligencia, Peralta publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que se encontraba en buen estado y dispuesta a continuar con el proceso judicial.

“Voy saliendo de mi casa para continuar hoy el proceso de indagatoria. Quiero decirles que estoy bien, con fuerzas, y a exigir y estar muy pendientes de que se me brinden todas las garantías y el respeto al debido proceso en este caso. Vamos pa’lante y, como lo he dicho siempre, con la frente en alto, actuando con transparencia y dando la cara. Aquí estoy para dar las claridades necesarias que pida la Corte”, afirmó la congresista.

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Sin emargo, la audiencia de continuación de la indagatoria tuvo que ser aplazada. El abogado Henry Montes solicitó la reprogramación de la diligencia al argumentar que necesita acceder a un nuevo paquete de pruebas que, según indicó, aún no ha sido entregado por el alto tribunal a la defensa.

Tras ser conducida nuevamente por los uniformados que custodiaban su residencia, la senadora fue llevada a una sede de la Dijín, donde permanecerá bajo custodia policial mientras se reanuda la diligencia. Se prevé que la indagatoria continúe durante la tarde de este viernes 19 de junio a las 2:30 p. m..

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La presunta participación de Martha Peralta en un contrato irregular pone en duda su discurso de lucha por las comunidades indígenas - crédito @marthaperaltae/Instagram

La investigación surgió de los señalamientos de Olmedo López

El exdirector de la Ungrd Olmedo López señaló ante la Fiscalía que Peralta lo habría contactado para direccionar un contrato de maquinaria amarilla para unos “amigos”, según Semana. Esa licitación, por más de 2.000 millones de pesos, estaba destinada a reparar jagueyes en La Guajira, los pozos que permiten recoger agua en ese departamento, según el mismo medio.

El año pasado, durante la audiencia de imputación contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, la Fiscalía señaló a Peralta como enlace con López para repartir contratos a cambio de apoyo a reformas en el Congreso, según el texto fuente. A partir de esos hechos, la Corte Suprema abrió una investigación en mayo.

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Olmedo López, exdirector de la Ungrd, compareció ante las autoridades en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción que involucra contratos de la entidad - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El abogado Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo, citado por El Tiempo, que la conducción de Peralta para rendir indagatoria no implica una condena ni una declaración de culpabilidad. Julián Quintana añadió al mismo medio que la insistencia de la Sala de Instrucción hasta llegar a la conducción demuestra que existen indicios serios para continuar la investigación.

Peralta respondió ante los medios que todo forma parte de una persecución política vinculada a su trabajo legislativo y a su apoyo a iniciativas del Gobierno nacional.

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“Todo esto ha sido una persecución política y en medio de una campaña. Yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron, pues activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas. Y esto es porque pertenezco a un proyecto político. Aquí lo que se ha hecho es información por el trámite de la reforma pensional, porque yo lideré esas reformas sociales (...). Confíen en mí, que mi actuar siempre ha sido transparente”, afirmó la congresista ante la prensa.