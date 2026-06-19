Un depredador oculto: Argentina suma una nueva especie de cocodrilo carnívoro al registro fósil mundial

Descubren en río negro un nuevo cocodrilo carnívoro terrestre que convivió con los dinosaurios

Descubrir una nueva especie de dinosaurio, o de cualquiera de sus especies contemporáneas, acarrea una carga de emoción y asombro difícil de igualar para los científicos.

Cada hallazgo paleontológico de este tipo no solo suma un nombre al inventario de la vida prehistórica, sino que también abre una ventana inédita hacia formas de vida, comportamientos y ambientes que existieron mucho antes del ser humano.

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La emoción de dar con un fósil nunca antes visto conecta a los investigadores con los misterios de un pasado remoto y transforma fragmentos de roca y hueso en piezas clave del rompecabezas evolutivo.

El hallazgo de Antusuchus rionegrinus en Río Negro aporta datos sobre la evolución de cocodrilos terrestres durante el Cretácico (S Apesteguía)

En esta ocasión, el reconocimiento global fue para un equipo de investigadores argentinos liderado por la licenciada en Biología y doctora en Ciencias Naturales, María Lucila Fernández Dumont, de la Fundación Azara (CONICET-Universidad Maimónides), que presentó una nueva especie de cocodrilo carnívoro terrestre, Antusuchus rionegrinus, hallada en el Área Paleontológica La Buitrera, en la provincia de Río Negro.

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El hallazgo, publicado en la revista Historical Biology, no solo eleva el prestigio del registro fósil argentino, sino que también brinda información valiosa sobre el origen y la diversidad de los peirosáuridos, un grupo de cocodrilos predadores que se extendió por los continentes del sur hace más de 100 millones de años.

La búsqueda de estas piezas perdidas de la historia natural requiere de paciencia y trabajo en equipo. El doctor en Ciencias Naturales e Investigador Independiente del CONICET, Sebastián Apesteguía, referente de la paleontología argentina, explicó a Infobae la importancia de este descubrimiento: “Se trata de una nueva especie de cocodrilo carnívoro y prehistórico que habitaba en nuestra Patagonia”.

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Antusuchus rionegrinus fue un cocodrilo carnívoro de un metro de largo que trotaba por las dunas del desierto de la Patagonia (S. Apesteguía)

En este lugar increíble que es La Buitrera, al sur de Bariloche, Apesteguía explicó que hay mucha riqueza paleontológica. “Allí encontramos muchos ejemplares de cocodrilos en las últimas décadas, pero ninguno era carnívoro.

Es más, extrajimos de la roca a dos animales que luego llevamos al laboratorio para realizar la limpieza. Y fue allí mismo cuando nos dimos cuenta de que los dos eran carnívoros por las características de su dentadura. Fue la doctora Fernández Dumont quien se percató del novedoso hallazgo. Y fue en el laboratorio donde festejamos”.

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“El hallazgo fue en el Cerro del Pueblo Cerro Policía, en el área paleontológica de La Buitrera. El ambiente original hace 100 millones de años era un desierto. Todo lo que se moría quedaba enterrado por la arena de las dunas. Y aquí quedaron enterrados estos dos ejemplares carnívoros, que nosotros apodamos como ‘los hermanos’”.

La voz de los especialistas suele poner en perspectiva la magnitud de estas revelaciones. “El animal hallado se diferencia de los cocodrilos modernos, ya que no tiene patas a los costados. Tenía patas largas ubicadas abajo del cuerpo. Iba trotando por las dunas buscando alimentarse de otros animales. Medía aproximadamente un metro”.

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Investigadores del CONICET y la Fundación Azara identificaron una nueva especie en el área paleontológica de La Buitrera (S. Apesteguía)

La Patagonia, durante el Cretácico, presentaba un aspecto radicalmente distinto al actual. El Desierto de Kokorkom, que ocupaba parte de lo que hoy son las provincias de Río Negro y Neuquén, ofrecía un paisaje de dunas móviles, clima árido y una fauna adaptada a la escasez de agua.

En ese entorno, especies como serpientes con patas, esfenodontes, lagartos y diferentes variedades de dinosaurios compartían territorio con cocodrilos omnívoros y carnívoros. La presencia de Antusuchus rionegrinus sugiere que la competencia y las relaciones ecológicas eran más complejas de lo que se sospechaba hasta ahora.

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El descubrimiento de dos ejemplares fósiles en proximidad sorprendió al equipo de investigadores. Aunque la interpretación definitiva requiere más datos, la posibilidad de que se tratara de una pareja o de hermanos jóvenes abre el debate sobre el comportamiento social de estos animales.

La dieta de Antusuchus rionegrinus fue confirmada tras analizar sus dientes con bordes aserrados adaptados para desgarrar carne (S. Apesteguía)

La preparación y el análisis de los fósiles, realizados por los técnicos Jonatan Kaluza y Leonardo Pazo, permitieron reconstruir la anatomía y la dieta de este nuevo cocodrilo. “En la Buitrera hallamos comúnmente esfenodontes, serpientes con patas y cocodrilos terrestres. Pero nunca habíamos hallado uno carnívoro. Estudiamos sus dientes y Lucila halló que comía carne”, aportó Apesteguía.

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Las particularidades anatómicas de Antusuchus marcan diferencias notables respecto de los cocodrilos actuales. Sus patas largas, ubicadas debajo del cuerpo, le permitían desplazarse rápidamente por el desierto, a diferencia de los cocodrilos modernos, que presentan extremidades laterales y hábitos acuáticos.

El hallazgo de un cráneo parcial asociado a una mandíbula de 17 centímetros y un segundo cráneo incompleto con varias vértebras contribuyó a una reconstrucción precisa del animal, estimado en cerca de un metro de longitud.

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El equipo liderado por Fernández Dumont utilizó tomografías computadas y microscopía electrónica para estudiar los fósiles (S. Apesteguía)

La dieta carnívora de Antusuchus rionegrinus fue confirmada a través del estudio de sus dientes, que presentan lados achatados y bordes aserrados similares a cuchillos, una adaptación para capturar y desgarrar presas.

En el video que acompaña la investigación, el cocodrilo aparece alimentándose de un esfenodonte, pariente de los lagartos, de unos 30 centímetros de largo. Esta evidencia directa refuerza la hipótesis de que se trataba de un depredador activo en un ecosistema donde predominaban los desafíos de supervivencia.

El contexto geológico y faunístico de La Buitrera resulta excepcional. Según el propio Apesteguía, “se descubre un bicho por día, estando allí. Eso cada persona, de los 15 que somos en el equipo. Extraer un animal enterrado te lleva 2 o 3 días”. La abundancia de fósiles y la diversidad de especies halladas en el área han convertido a este yacimiento en uno de los más productivos y relevantes de Sudamérica para el estudio del Cretácico.

Los restos fósiles incluyen un cráneo parcial de 17 centímetros y vértebras que ayudaron a reconstruir la morfología del animal (S. Apesteguía)

El estudio de Antusuchus involucró técnicas avanzadas como tomografías computadas de alta resolución y análisis de microscopía electrónica, que permitieron observar detalles internos de los huesos y la dentición sin dañar los ejemplares.

El equipo de investigación, compuesto por Fernández Dumont, Apesteguía, Diego Pol (MACN), Paula Bona (MLP), Joaquín Pérez Mayoral (CIG) y Nahuel Vega (CNEA-CAC), todos del CONICET, integra una red de colaboración científica nacional e internacional. El trabajo también contó con la participación de paleoartistas y especialistas en reconstrucción digital, quienes recrearon la apariencia del animal para divulgar los resultados.

La denominación de la nueva especie combina la palabra mapuche Antu (“sol”) con el sufijo suchus, usado tradicionalmente para cocodrilos fósiles, mientras que el epíteto específico rionegrinus remite a la provincia donde fue hallado.

El desierto de Kokorkom en la Patagonia albergó cocodrilos terrestres serpientes con patas y dinosaurios herbívoros y carnívoros (S. Apesteguía)

El estudio publicado en Historical Biology destaca que Antusuchus rionegrinus representa el miembro más antiguo conocido de la familia Peirosauridae, grupo de cocodrilos terrestres carnívoros ampliamente distribuido en Sudamérica y África durante el Cretácico Superior.

Su posición filogenética cercana al origen de los peirosaurios permite entender mejor cómo evolucionaron las formas más grandes y conocidas que aparecieron millones de años después.

La importancia científica del hallazgo radica en que aporta información sobre la transición evolutiva de los cocodrilos terrestres.

Antusuchus es el miembro más antiguo conocido de la familia Peirosauridae que se expandió por Sudamérica y África (S. Apesteguía)

Los primeros peirosaurios, como Antusuchus, probablemente se alimentaban de presas pequeñas, pero la evidencia sugiere que, al asociarse en grupos, pudieron cazar animales de mayor tamaño, como dinosaurios herbívoros medianos.

La presencia de dos individuos juntos refuerza la posibilidad de cooperación para la caza o el desplazamiento, aunque estas hipótesis aún requieren verificación.

El trabajo de campo que permitió este avance demandó más de veinte expediciones y la colaboración de un gran número de personas, entre ellos estudiantes, técnicos y paleontólogos de distintas instituciones argentinas y extranjeras. La limpieza y restauración de los fósiles, la ilustración científica y la impresión 3D de reconstrucciones anatómicas fueron tareas fundamentales para la difusión y estudio del hallazgo.

Antusuchus es el miembro más antiguo conocido de la familia Peirosauridae que se expandió por Sudamérica y África (S. Apesteguía)

Las familias locales, organismos provinciales, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el CONICET, la Fundación Azara, la Universidad Maimónides, The Jurassic Foundation y la National Geographic Society brindaron apoyo logístico y financiero.

El hallazgo de Antusuchus rionegrinus reafirma el valor del Área Paleontológica La Buitrera como fuente inagotable de especies desconocidas y como laboratorio natural para comprender la evolución de los ecosistemas de Gondwana durante la era de los dinosaurios.

Cada descubrimiento en esta región no solo enriquece el registro fósil, sino que también ayuda a reconstruir la historia biológica del planeta y a entender los procesos que dieron forma a la diversidad de la vida actual.

En La Buitrera se descubren nuevas especies con frecuencia gracias al trabajo de equipos multidisciplinarios y expediciones (S. Apesteguía)