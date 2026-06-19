Una demostración de fuerza: Diosdado Cabello exhibe respaldo militar en televisión con 74 altos oficiales

Diosdado Cabello Rondón en uno de sus programas que transmite la red de medios del régimen venezolano

En una transmisión de Con el Mazo Dando, difundida por medios oficiales del régimen venezolano, Diosdado Cabello presentó a 74 altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entre generales, vicealmirantes, contralmirantes y coroneles. La escena buscó proyectar cohesión y capacidad de mando en torno a su figura política.

Durante el programa, Cabello, quien también es ministro del Interior y Justicia, saludó públicamente a cada uno de los uniformados. Los oficiales se pusieron de pie, levantaron sus bastones de mando y respondieron con expresiones como “sí, mi capitán”, además de consignas de contenido ideológico pronunciadas por algunos de los presentes.

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La lista de asistentes estuvo integrada por 28 oficiales del Ejército, entre generales y coroneles; ocho generales de división y de brigada de la Aviación; 16 vicealmirantes y contralmirantes de la Armada, y 22 generales y coroneles de la Guardia Nacional.

Entre los asistentes estuvo el GD Eduardo José Sellone David, comandante de la Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), quien ocupa el cargo en sustitución del Mayor General José Luis Tremont Jiménez luego de la Operación Resolución Absoluta con la que EEUU extrajo a Nicolás Maduro de territorio venezolano.

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GD Eduardo José Sellone David Comandante de Defensa Aeroespacial Integral CODAI

Aunque ninguno de los otros militares nombrados a finales de enero por la presidenta interina figuró entre los asistentes al espacio conducido por Cabello Rondón, ese evento debió contar con la aprobación del ministro de la Defensa, GJ Gustavo Enrique González López, de los comandantes generales de los componentes e incluso de Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Desde el programa, Cabello se dedica habitualmente a descalificar a dirigentes de la oposición haciendo énfasis en María Corina Machado, también envía mensajes a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y defiende las políticas del régimen.

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Aviación

Cabello presentó a ocho oficiales que estaban presentes de la promoción 1996 “Subteniente (F) Peter Tautvilas Neniskis Chulz” de la Aviación Militar, de la que hubo 63 egresados.

GD Alí Camilo Rubén Sánchez (Nr. 8 según orden de mérito): comandante de la Base Aérea Escuela Mariscal Sucre (BASUCRE): Asumió este cargo el 9 de noviembre de 2024, tras relevar al GD Edgar del Valle Farías Ruiz.

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Previo a su designación en BASUCRE, ejerció el comando de esta base aérea ubicada en Barcelona, estado Anzoátegui.

GD Jesús Alberto Fernández Peñaloza (Nr. 9), fue a quien Delcy Eloína Rodríguez Gómez sustituyó en enero 2026 de la Base Aérea “El Libertador” (BAEL) para nombrar al GD Marco Antonio Vásquez Pérez.

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GB Juan Francisco Rodríguez Hernández (Nr. 19) comandante de la Brigada de Defensa Aérea Oriental.

GD: Roberto Asunción Marín Ayala (Nr. 28) Subinspector de la Aviación Militar Bolivariana (AMB). En 2023 Fue comandante de la Base Aérea Logística Aragua.

GB Luis Javier Ferrer González (Nr. 29) director de Potestad Investigativa y director de Control Fiscal de Entes Descentralizados y Órganos Desconectados de la CONGEFANB.

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Delcy Eloina Rodríguez Gómez, presidenta interina en un acto con militares en el Palacio de Miraflores

GD. David Carmelo Tovar Angulo (Nr. 31) director de planificación Estratégica de la AMB. Ejerció funciones como director de la Escuela de Estudios del Poder Aéreo 27N.

GD Vladimir Rolando González Brizuela (Nr. 33) Ejerció funciones como comandante de la Brigada de Defensa Aérea Guayana (adscrita al Comando de Defensa Aeroespacial Integral.

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GD Rafael Josué Ramírez Chiquito (Nr. 55) se desempeñó como comandante de la Base Aérea “General en Jefe Rafael Urdaneta” (BARU) en el estado Zulia, Venezuela, hasta principios de noviembre de 2024, fecha en la que fue relevado del cargo por el GB Jorge Luis Boscán Leal.

28 oficiales del Ejército

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, mencionó a los oficiales de la promoción del Ejercito 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez, a quienes le quedan tres años como oficiales activos. En el programa estaban presentes 25 de los que quedan activos de los 143 que egresaron de esa promoción. Y tres se la promoción “Cnel. Vicente Andara” 1996, con 53 integrantes.

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GD Carlos Eduardo Rivero Ramos (Nr. 3 en orden de mérito): director del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación (IAESEN), adscrito a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

El ministro de la Defensa, Gustavo González López observa una galería de comandates en un cuartel venezolano

GD Miguel Antonio Yilales Arteaga (Nr. 12): Se desempeñó como comandante de la 99 Brigada de Fuerzas Especiales “General en Jefe Félix Antonio Velásquez”. Es el actual comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) número 62 del estado Bolívar.

GD Eduardo José Sellone David (Nr. 13): comandante de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI). Se desempeño como Inspector General del CODAI y comandante de la Brigada de Defensa Aérea Central.

General de División, José Ramón Figuera Valdez (Nr. 15): desde hace años es el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital (ZODI Capital). Bajo su liderazgo hubo en el distrito de la capital altos niveles de detenciones arbitrarias contra manifestantes poselectorales del 28 de julio de 2024. El 29 de julio de 2024 por lo menos ocho manifestantes y transeúntes murieron en el ámbito de la ZODI que comanda Figuera.

GD Henry Alfredo Briceño Rojas (Nr. 16): comandante de la Aviación del Ejército Bolivariano de Venezuela.

Cnel. 25 Manuel Augusto Vivas Martínez (Nr. 18). Ejerce la dirección del Centro de Historia Militar “Cnel. Carlos Enrique Quintero Gamboa”. En esta función, lidera actividades culturales, ponencias de divulgación histórica y las Competencias Académicas, Literarias y Culturales organizadas bajo el Viceministerio de Educación para la Defensa

General de División Héctor José Cadenas Daal (Nr. 19): comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Carabobo N° 45

Denny Román Ferrer Sandrea jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro CONAS

GD Lionel Raúl Sojo Rada (Nr. 28): comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Amazonas. Fue Segundo comandante y Jefe del Estado Mayor de la ZODI Zulia. Comandó la 12 Brigada Caribe “General en Jefe Almidien Ramon Moreno Acosta”.

GD Yolhmer Elewís Vivas Torrealba (Nr. 29): Ha desempeñado cargos estratégicos de seguridad y cartografía en la institución militar y en el estado Guárico. Subdirector de Cartografía de la FANB en la Dirección de Geografía y Cartografía (Digecafanb).

GD Daniel Enrique López Barrios (Nr. 35): director de Planificación Estratégica del Ejército Bolivariano.

Cnel. Luis Eliazid Cáceres Guevara (Nr. 61): director del doce Núcleo de Formación de Tropas Profesionales del Ejército (12do. NFTPEB).

GD Hibrahin Ricardo Sirgo Herrera (Nr. 62): Se desempeña como el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Lara.

Coronel (Ej) Javier Alfonso Alarcón Valero

Cnel. Emilio José Álvarez Giménez (Nr. 65): Se desempeña como Jefe de Gestión Comunicacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (CEOFANB)

GB Alexander Antonio Gómez Piñerez (Nr. 79): director de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ejército y comandante de la “Operación Fuerza de Choque”.

Coronel Carlos Alfonso Pinto Mujica (Nr. 83): comandante de URRA de combate de la Fuerza Armada.

GB Manuel Alejandro Franco Aldana (Nr. 98): comandante de la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales 4 de Febrero “Día de la Dignidad” (BRICOMA 4F), la unidad estratégica encargada de la producción, gestión y difusión de contenidos comunicacionales y audiovisuales de la FANB.

Coronel José Ángel Castro Díaz (Nr. 104): Se desempeñó como comandante del 205 Grupo de Artillería de Campaña General en Jefe “Joaquín Crespo”

GD Gabriel Yldemaro Gil Pereira (Nr. 108): se desempeña dentro del comando de la Milicia Bolivariana. En el 2017 fue comandante de la ADI (Área de Defensa Integral 353 Carapaica), luego jefe de la Milicia en Táchira y en el 2023 jefe de la Milicia en la ZODI Yaracuy.

El GD Eduardo José Sellone David, fue nombrado jefe del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai) a mediados de enero 2026.

GD Javier Enrique Magallanes (Nr. 109): Se desempeña como comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nro. 11 del estado Zulia.

Cnel. Lisandro José Bogarín Campos (Nr. 118). Ha sido director de Planificación y Presupuesto del Ejército Bolivariano

Cnel. Nelson Benjamín Márquez Magallanes (Nr. 123). Se ha desempeñado como director o gerente de Fortalecimiento Profesional en la Fundación Müröntö (perteneciente al Viceministerio de Educación para la Defensa), un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) enfocado en la ciencia, tecnología e innovación.

Cnel. Franklin José Varela Rangel (Nr. 131). Ejerció funciones como comandante del 923 Batallón de Caribe “G.M.A. Antonio José de Sucre”, una unidad de operaciones tácticas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Coronel (GNB) Rubén Darío García Martínez

Cnel. Elio Rodolfo Mundary Zorrilla (Nr. 133). Ha formado parte del soporte organizativo o de representación institucional en despliegues deportivos y estratégicos de alto nivel, tales como el Comité Organizador de los Juegos Mundiales de Cadetes (CISM)

Cnel. Luis Concepción Medina Guzmán (Nr. 141). Director del Centro de Adiestramiento para el Combate “Cnel. José Manuel Navarro”, una institución perteneciente al Ejército Bolivariano de Venezuela

Cnel. Novis Enrique Borges Fernández (143 el último de la promoción): Se ha desempeñado en funciones operativas como comandante del 102 Grupo de Caballería Motorizada “General de División Francisco Esteban Gómez”.

De la promoción “Cnel. Vicente Andara” 1996, los tres de los 53 integrantes que estaban en el programa Con El Mazo son:

GD José Daniel Monsalve Maldonado, es de la promoción “Cnel Vicente Andara de la que egresó de Nr. 4 como Sub/Brig. Siendo fiscal general Militar, el 19 de agosto 2024, el entonces ministro de Defensa Vladimir Padrino López, lo juramenta como presidente de la Corte Marcial de Venezuela y del Circuito Judicial Penal Militar, cargo que sigue ocupando actualmente.

Coronel Javier Alfonso Alarcón Valero: (Nr. 16): Jefe del Campamento director del Núcleo de Formación de Tropas Profesionales (educación militar) en el Fuerte Tavacare, estado Barinas.

Los altos oficiales vestían sus respectivos uniformes

Coronel Eduardo José Bastidas Parra (Nr. 38 de 53 integrantes de la promoción “Cnel. Vicente Andara”: Ha ejercido funciones legales y de asesoría de alto rango dentro de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) N° 21 del Estado Táchira. En el 2014 fue designado por el entonces Ministro de Alimentación, Yván José Bello Rojas, como parte de la Junta Directiva de la empresa Mercados de Alimentos (Mercal C.A).

Por la Armada

Los 16 altos oficiales de la Armada Bolivariana presentes de la promoción de 72 egresados “Capitán de Navío Francisco Javier Gutiérrez” 1996, fueron:

Vicealmirante Edgar Aroldo Sáez (Nr. 11): comandante de la Infantería de Marina Bolivariana.

VA Luis Zeyn Guzmán Hernández (Nr. 17): comandante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Bolivariana (COMCUINAB)

VA José Francisco Bermúdez Lugo (Nr. 18):jefe del Puesto de Comando de la Armada Bolivariana.

Contralmirante Raúl Alexánder Dam Angulo (Nr. 22):Coordinador General del Convenio Inces-Seguridad y Defensa (conocido institucionalmente como el Gerente General del INCES Militar)

VA Oscar Eduardo Mendoza Maldonado (Nr. 24):Ejerce las funciones como director Naval de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Armada Bolivariana.

VA Ovasky Elías Moreno Fuenmayor (Nr. 25):comandante de la Base Naval “Mariscal Juan Crisóstomo Falcón” (BNFA)

CA Pedro Enrique Salazar Cabrera (Nr. 26):comandante de la Sexta Brigada de Infantería de Marina Fluvial “Almirante Manuel Ezequiel Bruzual” (BRIMBF6)

CA Valentín Valdemar Hazenstaub del Ducça (Nr. 27): Se desempeña actualmente como el Director del Hospital Naval “Dr. Francisco Javier Gutiérrez”, ubicado en la Base Naval “C/A Agustín Armario” de Puerto Cabello, estado Carabobo.

VA Luis Enrique Castillo (Nr. 28):Fue uno de los oficiales más jóvenes en asumir la dirección del principal astillero estatal de Venezuela. Bajo su gestión, ha impulsado el desarrollo de la ingeniería y la industria naval como motores estratégicos de la infraestructura marítima y el comercio nacional.

VA Jesús Miguel Melian Torrealba (Nr. 33):comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Central Nro. 73.

VA Gregorio Antonio Briceño Paniagua (Nr. 42):Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nro 82 La Guaira (ZODI La Guaira).

VA Manuel Felipe Carrillo Vargas (Nr. 43):Comandancia en el CANJANZO: Lidera la tripulación de este centro estratégico de formación naval, ratificando constantemente su lealtad institucional hacia el mando ejecutivo de la nación.

VA Frambel Antonio Campos Velásquez (Nr. 45):Se desempeña como comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina “Contralmirante José Eugenio Hernández”. Esta unidad táctica clave tiene su base principal en Carúpano, estado Sucre, y está encargada de la seguridad, defensa y resguardo del litoral oriental de Venezuela.

VA Héctor José Marcano Vásquez (Nr. 47):Ejerce la dirección Naval de Planificación Estratégica de la Armada Bolivariana.

VA Marcos Mauricio Brancaleoni Mujica (Nr. 62):se desempeña actualmente como presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Armada Bolivariana

VA Pedro Antonio Alemán D’ Lima (Nr. 67):Lidera la ejecución de operaciones estratégicas en zonas limítrofes críticas. Ha estado en la dirección de patrullajes fluviales permanentes dentro de la Operación “Vuelvan Caras” en el estado Apure, coordinando despliegues de movilización y reconocimiento de puestos navales en los ejes de los ríos Apure, Arauca, Capanaparo, Cinaruco, Meta y Orinoco.

22 de la Guardia Nacional

De la II promoción Batalla Los Horcones 1996 de la Guardia Nacional egresaron 92; en el programa de Cabello se presentaron 22 de los que quedan activos:

GD Hernán Dionisio Rincón Paz (Nr. 4): En marzo de 2026, fue nombrado director de los Servicios de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Ecosocialismo de la GNB.

GB Aldric Rawlins Garmendia Mora (Nr. 6) Jefe de Gestión comunicacional de la GNB.

GD Luis Gonzaga López Romero (8): se desempeña como jefe de la División de la Milicia Bolivariana para la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Miranda Eje Montaña).

GD José Ismael Torrealba Silva (Nr. 13): director de Tecnología, Información y Comunicación de la GNB.

GD Juan Carlos Agüero Medina (Nr. 15): presidente de la Empresa Militar de Transporte (EMILTRA S. A.) Fue comandante de Zona N.° 71, Nueva Esparta.

GD Eduardo José González Correa (Nr. 16) secretario ejecutivo para la Soberanía, Seguridad y Paz Territorial y secretario de seguridad y Defensa Ciudadana del Estado Bolivariano de Guárico.

GB Nemisto Segundo Valero Peña (Nr. 23) director de Inteligencia de la REDI -5 Oriental.

GD Nelson Alexander Franceschi Márquez (27) Se desempeñó como Segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Comando de Zona de la GNB N° 32 (CZGNB-32) en el estado Cojedes. En el 2021 el ministerio de la Defensa lo nombra comandante de Zona Especial N° 81 de la GNB, con sede en San Tomé y cuya jurisdicción abarca la estratégica Faja Petrolífera del Orinoco.

GD Francisco Luis Moreno (Nr. 32): Fue comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N° 12 Falcón (ZODI Falcón) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hasta enero de 2026

GD Ernesto Gerardo Cárdenas Gutiérrez (Nr. 33): Ha desempeñado este cargo directivo liderando ponencias y conferencias de orientación institucional y formación ideológica-política dirigidas al personal militar y civil en diversas regiones del país, como el estado Lara.

GD Ánderson José Rendón Zambrano (Nr. 38) comandante actual de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Guárico.

GB Ramón Alexander Castro Pereira (Nr. 45) director del servicio policial penal de delitos financieros de la GNB.

GD Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez (Nr. 47) director de Educación de la Guardia Nacional Bolivariana.

GD Efrén de Jesús Flores Méndez (Nr. 51) director de Medios de Milicia de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llano.

GD Dennys Roman Ferrer Sandrea (Nr. 56): comandante Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

GD Richard José Rondón Liendo (Nr. 74): Director conjunto de Orden Interno del Ceofanb.

GD Gustavo Gregorio Bermúdez Pernalete (Nr 76): jefe del puesto General de Comando de la FANB

GD Luis Eduardo Márquez Chacón (Nr. 82) Ejerció como segundo al mando en la Zona Operativa de Defensa Integral N° 22 Mérida. En 2021, asumió la jefatura de la Estación Principal de Guardacostas “Marítima e Insular Occidental” de la Armada Bolivariana.

GD Elvis Rafael Duran Lobo (Nr. 83) comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI N° 34) Cojedes en Venezuela

Cnel. Rubén Darío García Martínez; este oficial de la Guardia Nacional es el Nr. 85, en el orden de mérito de la promoción.

Cnel. Daniel Jhonny Goyo Pulido (Nr. 89) comandante del ADI 3401 (Área de Defensa Integral Tucuraguas), la cual está adscrita a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI N°34 Cojedes)

GD Gler Erasmo Hernández Rodríguez (Nr. 92): Fue designado director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno estratégico de la GNB en marzo de 2026. También ejerció como director de Inteligencia Militar de la GNB.