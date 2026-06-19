Gobierno, empleadores y trabajadores celebraron avance laboral en El Salvador tras salir de la Lista Corta de la OIT

Integrantes del Consejo Superior del Trabajo, autoridades gubernamentales, representantes de empleadores y trabajadores, junto a delegados de organismos internacionales (Cortesía @PrensaMiTrabajo).

El Salvador concretó el día de ayer 18 de junio uno de los avances laborales más relevantes de su historia reciente: la salida oficial de la Lista Corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hecho que fue el eje central de la sesión solemne del Consejo Superior del Trabajo (CST).

El evento reunió a representantes de los sectores empleador, trabajador y gubernamental, junto a organismos internacionales y la diplomacia acreditada en el país, para analizar los logros alcanzados y los desafíos futuros en el fortalecimiento del diálogo social.

La sesión fue presidida por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien destacó el carácter inédito del logro. Además, explicó que, para inversionistas internacionales, la estabilidad del entorno laboral es un criterio primordial al momento de decidir la ubicación de sus operaciones.

PUBLICIDAD

Por ello, la salida de la lista corta constituye un proceso transicional que habilita al país a construir un mercado laboral más justo, productivo y atractivo para la inversión. Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, fue enfático al señalar que, por años, el país fue señalado por el Comité de Libertades Sindicales de la OIT como un Estado con políticas de violación de derechos laborales.

El Salvador marca un antes y un después en su historia laboral. Por primera vez en décadas, el país salió de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un logro que refleja el compromiso por construir un mercado laboral más justo y atractivo para la inversión.

Un espacio de concertación social y gobernanza laboral

Durante la sesión, los tres sectores suscribieron un comunicado tripartito en el que reafirmaron su compromiso de fortalecer el diálogo social, promover el cumplimiento de normas internacionales del trabajo, impulsar la inversión y la productividad, y consolidar una institucionalidad laboral moderna e inclusiva.

PUBLICIDAD

El vicepresidente del sector empleador del CST, Jorge Arriaza, remarcó que el liderazgo del ministro de Trabajo ha permitido construir un ambiente de diálogo social efectivo y avanzar en objetivos comunes. Los representantes del sector laboral coincidieron en que la salida de la Lista Corta de la OIT fortalece la imagen internacional de El Salvador, incrementa la confianza de los inversionistas y genera condiciones favorables para el empleo digno.

El ministro Rolando Castro puntualizó que el Consejo Superior del Trabajo debe consolidarse como un espacio permanente de gobernanza laboral, capaz de responder a desafíos como la reducción de la informalidad, la transformación tecnológica y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo.

PUBLICIDAD

El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, durante su intervención en la sesión solemne del Consejo Superior del Trabajo (Cortesía @PrensaMiTrabajo).

La sesión solemne contó con la participación de Raúl Salazar, coordinador residente de las Naciones Unidas en el país, quien felicitó a El Salvador por este avance. “Esto es también una señal importante de compromiso con los mecanismos internacionales y con la importancia de las normas que rigen el mundo laboral”, manifestó Salazar, reiterando el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y la Oficina Internacional de Trabajo a los esfuerzos nacionales.

El respaldo internacional se interpretó como un espaldarazo al proceso de concertación y diálogo tripartito que ha impulsado el Gobierno de El Salvador en los últimos años, especialmente durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, donde se anunció oficialmente la salida de la lista corta el pasado 2 de junio.

PUBLICIDAD

El cierre de la sesión del Consejo Superior del Trabajo dejó claro que el país enfrenta nuevos retos en materia laboral, entre ellos la consolidación de la institucionalidad, la modernización de las relaciones laborales y la creación de un entorno que favorezca la productividad y la formalización del empleo. Las autoridades reiteraron que la cooperación entre Gobierno, empleadores y trabajadores será esencial para sostener los avances y responder a los desafíos globales del mercado laboral.

La jornada solemne posicionó a El Salvador como un referente de diálogo social y concertación en la región, en un momento donde la confianza internacional y la estabilidad laboral se consideran factores clave para el desarrollo económico y social.

PUBLICIDAD