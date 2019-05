El cielo que se cierne sobre Khamenei comienza a oscurecerse. Sabe que está en una posición de extrema debilidad: no tiene capacidad militar para enfrentar una guerra abierta, en su tierra y mucho menos duradera. No posee los recursos suficientes. Las sanciones terminarán de ahogarlo económica y financieramente. Tampoco le será fácil concretar su amenaza nuclear. De empujar demasiado, también se pondrá en contra a los países europeos con los que mantiene un diálogo (por ahora) amistoso. Golpeará con sus milicias y grupos terroristas, pero sin exagerar. Deberá ser quirúrgico si no quiere desatar un conflicto que no consiga controlar.