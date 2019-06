De acuerdo a un alto analista israelí -quien prefiere el anonimato para hablar- Soleimani "no entiende del peligro" al que se enfrenta. "Es un extremista, no tan inteligente, a quien sólo le funcionaron las milicias en Irak", explica. Al contrario, señala que Rouhani sí comprende los riesgos de jugar a la guerra con sus vecinos y el ejército norteamericano. El presidente iraní actúa más racionalmente. Y busca que su bombardeado acuerdo nuclear no naufrague del todo.