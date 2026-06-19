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Cómo hacer nieve de melón con queso fácil y desde casa

Te decimos la receta para que la prepares con ingredientes rápidos de conseguir

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Copa de vidrio con helado bicolor, de color naranja melón y blanco, decorado con hojas de menta verde y ralladura de cáscara de limón amarilla.
La imagen muestra un postre de helado cremoso de dos sabores, melón y blanco, servido en una copa de vidrio y decorado con hojas de menta fresca y ralladura de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los días calurosos se disfrutan más con postres frescos y ligeros, y pocos tan originales y deliciosos como la nieve de melón con queso.

Esta combinación sorprende por el contraste entre el dulzor natural y jugoso del melón y el toque cremoso y salado del queso, logrando una textura suave y un sabor que se queda en la memoria.

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Ideal para tardes calurosas, reuniones familiares o como cierre perfecto de una comida al aire libre, esta nieve es fácil de preparar, no requiere máquina y se arma con ingredientes simples que resaltan lo mejor de la fruta de estación.

Receta de nieve de melón con queso

La nieve de melón con queso es un postre frío tipo helado, donde el melón fresco se procesa con un toque de jugo de limón y se mezcla con trocitos o crema de queso, logrando un equilibrio perfecto entre dulzura y cremosidad.

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Primer plano de manos de una persona sosteniendo una licuadora llena con trozos de melón naranja y queso crema blanco, con un fondo claro.
Una persona prepara una mezcla de melón y queso crema utilizando una licuadora, en un ambiente de cocina con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas (incluye congelación)
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Freezer: 3-4 horas

Ingredientes

  1. 1 melón grande maduro (aprox. 1,2 kg)
  2. 100 gr de queso crema (puede ser tipo Philadelphia, doble crema o requesón suave)
  3. 2-3 cucharadas de azúcar, miel o endulzante a gusto (ajustar según dulzor del melón)
  4. Jugo de 1 limón
  5. 1 pizca de sal fina
  6. Hojas de menta o ralladura de limón para decorar (opcional)

Cómo hacer nieve de melón con queso, paso a paso

  1. Cortar el melón, retirar semillas y la cáscara. Trocear y colocar en una bolsa o recipiente. Llevar al congelador 1 hora para que enfríe bien.
  2. En procesadora o licuadora potente, colocar el melón casi congelado, el jugo de limón, el azúcar o miel y la pizca de sal. Procesar hasta obtener un puré suave.
  3. Agregar el queso crema y procesar nuevamente hasta que la mezcla quede cremosa y homogénea.
  4. Probar y ajustar dulzor si es necesario.
  5. Volcar la mezcla en recipiente apto para freezer. Llevar al congelador 2-3 horas, removiendo cada 45 minutos con tenedor para evitar que cristalice.
  6. Servir en copas o vasos, decorando con hojas de menta o ralladura de limón. Consumir bien frío.
Nieve cremosa de color amarillo en un recipiente de vidrio transparente, con una cuchara de metal y otra con mango de madera sobre una mesa.
La imagen muestra una porción de nieve cremosa de color amarillo, servida en un recipiente de vidrio, con dos cucharas listas para su consumo sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Si quieres textura más firme y aireada, puedes batir la mezcla cada hora durante el congelado.
  • Para versión más ligera, usa queso cottage bajo en grasa o yogur griego espeso.
  • Si el melón está muy dulce, puedes omitir el azúcar y sólo usar el jugo de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 85 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 16 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En freezer, hasta 5 días, en recipiente bien tapado. Dejar a temperatura ambiente 5 minutos antes de servir para que tome textura cremosa.

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