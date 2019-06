¿Qué sucede cuando nos creemos más inteligentes que todos los otros? ¿Por qué no nos exponemos a ideas diferentes a las nuestras? ¿Por qué sólo nos movemos en los círculos de las redes sociales donde estamos más cómodos y no queremos escuchar a los otros? Un fenómeno que está arrastrando a los electorados de todo el mundo hacia las posiciones extremas y populistas. Tom Nichols, el autor "The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters" (La muerte de la experiencia) nos da algunas respuestas. También, varios estudios de psicólogos destacados. Y de los politólogos que ponen todo esto en el contexto de la crispación que azota desde Hungría hasta Argentina y desde Estados Unidos a Sri Lanka. Es un tema que preocupa cada vez más a los analistas de la seguridad global.