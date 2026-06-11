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Mundial 2026: Ghetto Kids, los niños que salen con Shakira en Dai Dai, mandan amor a México desde Uganda

Los pequeños bailarines expresaron su cariño por nuestro país con un divertido video

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Los originarios de Uganda, quienes bailan junto a Shakira en Dai Dai, expresaron su cariño por nuestro país a horas de la inauguración del la Copa del Mundo

Los niños que bailan Dai Dai, el tema oficial del Mundial 2026 interpretado por Shakira, enviaron un mensaje a México desde Uganda en la víspera de la inauguración del torneo.

El grupo conocido como Ghetto Kids compartió una grabación en la que aparecen ejecutando la coreografía de la canción, mientras sostienen una bandera mexicana. Al video añadieron el mensaje: Hola, México. Los queremos desde Uganda.

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Ghetto Kids bailan Dai Dai para México antes de la inauguración

(Ig/ghettokids_tfug)
(Ig/ghettokids_tfug)

La inauguración de la Copa Mundial se celebra este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde Shakira interpretará Dai Dai en vivo por primera vez.

Los Ghetto Kids se sumaron a la conversación global sobre el evento al publicar su video en redes sociales, reforzando su vínculo con México y el fútbol. La presentación de Shakira marca el inicio de las festividades de la justa mundialista.

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El grupo de niños ugandeses ha destacado en plataformas digitales por sus coreografías y su talento. Su aparición junto a la cantante colombiana en el video oficial de Dai Dai los colocó en el centro de la atención mediática.

El mensaje dirigido a México llegó en un momento clave, horas antes del arranque del torneo.

Shakira y Ghetto Kids compartirán escenario en la final del Mundial

Tras confirmar la participación de Ghetto Kids de Uganda en la final del Mundial 2026, Shakira invitó a niños de todo el mundo a enviar sus videos bailando “Dai Dai” para unirse a su show de medio tiempo. “Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable”, expresó la cantante en sus redes - crédito Shakira

Shakira no solo participa en la inauguración en la Ciudad de México, sino que también está programada para presentarse en la final del Mundial en Estados Unidos.

En esa ocasión, la acompañarán los Ghetto Kids en el escenario, replicando la colaboración que mostraron en el video musical. Los niños ugandeses reaccionaron con emoción cuando recibieron la noticia de que se unirían a la artista en la ceremonia de clausura.

Los integrantes de la Ghetto Kids Foundation expresaron su entusiasmo al enterarse del viaje a Estados Unidos para la final. El evento representa una oportunidad de visibilidad para el colectivo y refuerza el mensaje de inclusión que acompaña a Dai Dai como himno mundialista.

¿Quiénes son los Guetto Kids? De la falta de oportunidades a bailar con Shakira

Dai Dai - Shakira
El video tiene más de 1.6 millones de vistas en menos de cinco horas - crédito @Shakira/YouTube

El impacto de los Ghetto Kids se observa en la transformación de las vidas de niños que, provenientes de uno de los barrios más desfavorecidos de Kampala, han encontrado en la música y el baile una oportunidad inesperada.

La agrupación, surgida en 2014 como una iniciativa social bajo el liderazgo de Dauda Kavuma —conocido también como Teacher Teacher—, ha funcionado desde entonces como un colectivo abierto para la infancia vulnerable de Katwe.

No existe un número fijo de participantes en este grupo, ya que su naturaleza es la de un colectivo infantil que se renueva constantemente. Aproximadamente, se estima que entre veinte y treinta niños forman parte del proyecto en un momento dado, aunque la cifra varía según las presentaciones, las edades y las nuevas incorporaciones.

El origen de este colectivo se remonta a un pequeño grupo inicial de cinco niños. Con el tiempo, el proyecto fue expandiéndose y sumando integrantes provenientes de distintos entornos vulnerables de Uganda. Esta dinámica ha permitido que la iniciativa mantenga su esencia y continúe brindando oportunidades a más infancias en situación de pobreza extrema.

A través de la difusión de videos en plataformas como YouTube y TikTok, los Ghetto Kids han alcanzado notoriedad global. Su popularidad creció de manera gradual, a medida que compartían coreografías de canciones virales, lo que les permitió conectar con audiencias internacionales y visibilizar su historia.

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