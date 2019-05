"Una primera pregunta es si los eurodiputados antieuropeos serán mayoría o no. No espero que sea así, pero si lo fuera, representaría una crisis política con ramificaciones impredecibles, que podría acabar con el proyecto europeo y marcar el retorno al nacionalismo que ha causado siglos de guerra en Europa. Aunque no obtengan la mayoría, la dinámica en el Parlamento ya no será entre la izquierda y la derecha, sino entre fuerzas proeuropeas y antieuropeas. Esto también será peligroso para la supervivencia de la UE", dijo a Infobae Gerard Roland, profesor de economía y política de la Universidad de California, en Berkeley, especializado en Europa.