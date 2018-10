Si una coalición populista de extrema derecha prosperara en la Eurocámara, el proyecto de unidad podría sufrir un golpe letal. Pero Gerrits no ve muy viable que tenga demasiado éxito en el corto plazo. "No creo que este grupo pase a ser un factor de gran relevancia en Europa. Primero, porque es muy pequeño. Por más que vaya a incrementar la cantidad de bancas, no lo hará al punto de hacer una diferencia. Segundo, porque tienen diferencias respecto del futuro de la UE. Algunos quieren que sus países se vayan del bloque, como el PVV de Wilders, pero otros quieren reformarla radicalmente, como la Agrupación Nacional y el FPO austríaco".