Los diez diputados del DUP, de los que May depende para sacar la legislación adelante al presidir un Gobierno minoritario, estarían dispuestos a rechazar el acuerdo si no respeta sus líneas rojas, que implican no situar la barrera aduanera comunitaria en el mar de Irlanda ya que dejaría a la provincia fuera del Reino Unido, algo inaceptable para ellos por razones constitucionales.