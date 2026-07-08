¿Buena botana? Estos son los beneficios de la zanahoria rayada con chilito

Un cuenco de cerámica con zanahoria rallada y chile se encuentra sobre una mesa de madera, junto a limas y una botella de salsa picante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zanahoria rayada con chile es una de las botanas más comunes en México y también una de las más completas nutricionalmente. Media taza de zanahoria cruda picada aporta apenas 26.5 calorías, junto con betacarotenos, fibra, potasio y vitamina C, todo sin grasa y sin azúcar añadida. El chile suma capsaicina, el compuesto que da el picor y que tiene efectos documentados sobre el metabolismo y la inflamación.

La combinación no es casualidad gastronómica: la zanahoria aporta volumen, dulzor natural y saciedad; el chile añade sabor intenso con prácticamente cero calorías. Juntos forman una botana que satisface el antojo sin los picos de glucosa ni el sodio excesivo de las opciones industriales. Es la versión mexicana de lo que la nutrición deportiva llama una botana de alta densidad nutricional y baja densidad calórica.

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Lo que aporta la zanahoria: betacarotenos, fibra y potasio en cada mordida

Un tazón de barro con zanahorias ralladas y chile piquín se acompaña de rodajas de limón, una salsa picante y una botella de cerveza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zanahoria cruda tiene un perfil nutricional que pocas verduras igualan en relación costo-beneficio. Por cada 100 gramos:

Calorías: 40 kcal

Agua: 88.9 g, lo que la convierte en un alimento hidratante

Betacarotenos (provitamina A): una zanahoria mediana puede cubrir más del 200% de la necesidad diaria de vitamina A; el cuerpo los convierte según lo que necesita

Fibra dietética: favorece el tránsito intestinal, alimenta la microbiota y prolonga la saciedad

Potasio: 292 mg por cada 100 g, mineral que regula la presión arterial y la función muscular

Vitamina C: 8.5 mg por porción, antioxidante que protege las células del daño oxidativo

Magnesio, calcio, fósforo y zinc: en cantidades moderadas que complementan el perfil mineral

Los betacarotenos de la zanahoria se concentran en la cáscara y en la parte más exterior de la pulpa. Rayarla o cortarla en bastones y comerla cruda conserva todos esos compuestos intactos, a diferencia de cocinarla, que reduce parte del contenido vitamínico.

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Un estudio de la Universidad de Nanchang encontró que los polifenoles ligados a la fibra de la zanahoria aumentaron en un 25.6% la esperanza de vida de organismos modelo de laboratorio, además de reducir la acumulación de grasa y mejorar la respuesta al estrés celular.

La capsaicina del chile: metabolismo, analgesia y antioxidantes

Zanahoria mostrando su frescura y color vibrante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chile no es solo sabor. La capsaicina, el compuesto responsable del picor, actúa sobre receptores nerviosos del tracto digestivo y tiene efectos fisiológicos concretos:

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Metabolismo: la capsaicina puede aumentar levemente el gasto energético y favorecer la eliminación de grasas; las comidas picantes aceleran el ritmo metabólico de forma moderada

Propiedades antiinflamatorias: actúa sobre receptores que modulan la respuesta inflamatoria del organismo

Analgesia: la exposición frecuente a la capsaicina desensibiliza progresivamente los receptores nerviosos del dolor, lo que reduce la intensidad del ardor con el tiempo

Antioxidantes: el chile contiene carotenoides, flavonoides y vitaminas A, C y E que combaten el daño celular por radicales libres

Antimicrobiano: estudios en Capsicum documentan actividad contra ciertos patógenos bacterianos y fúngicos

El chile en polvo seco, el chile piquín y el chile de árbol son las formas más concentradas de capsaicina. El limón que suele acompañar la combinación suma vitamina C adicional y mejora la absorción del hierro no hemínico de la zanahoria.

Por qué es mejor botana que las opciones de la tiendita

Campo de zanahorias beneficiándose de la última tecnología en inteligencia artificial, mostrando la integración de la IA en la agricultura. Este avance en ciencia y robótica optimiza el cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, prometiendo un futuro de mayor producción y eficiencia. La automatización y la tecnología aplicadas al campo abren nuevas posibilidades para la agricultura sostenible y la producción de vegetales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Comparada con las botanas industriales más comunes, la zanahoria rayada con chile gana en casi todos los indicadores nutricionales:

Calorías: media taza de zanahoria con chile en polvo ronda las 30 calorías, frente a las 150 a 370 calorías de una bolsa de papas fritas o gomitas del mismo volumen

Sodio: el chile en polvo natural aporta mínimo sodio; las botanas industriales pueden llegar a 500 mg por porción

Azúcar añadida: cero en la zanahoria con chile; presente en prácticamente todas las golosinas de tiendita

Fibra: la zanahoria la aporta de forma natural; la mayoría de las botanas industriales no tienen fibra funcional

Índice glucémico: bajo en zanahoria cruda; alto en papas fritas, palomitas industriales dulces y dulces de azúcar

La única advertencia aplica para personas con gastritis activa, reflujo gastroesofágico o intestino irritable: la capsaicina puede aumentar la producción de ácido gástrico y agravar esos padecimientos. En esos casos, la zanahoria sola —sin chile o con muy poco— sigue siendo una de las mejores opciones de botana disponibles.

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