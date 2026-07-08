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Alito Moreno celebra sanción del TEEM a Noroña por violencia política de género en contra de Grecia Quiroz

El dirigente del PRI aseguró que la sanción del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán “era de esperarse”

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Alito Moreno celebra sanción del TEEM a Noroña por violencia política de género en contra de Grecia Quiroz.
Alito Moreno celebra sanción del TEEM a Noroña por violencia política de género en contra de Grecia Quiroz.

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinara que el senador Gerardo Fernández Noroña sí cometió Violencia Política de Género (VPG) en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró la resolución con un mensaje en redes sociales en el que calificó al legislador morenista de “cínico, corrupto” e “impresentable” y afirmó que la sanción era una consecuencia esperada.

Moreno Cárdenas reaccionó a la resolución con un mensaje en el que sostuvo que “ningún cargo público da derecho a humillar, intimidar o violentar a una mujer” y que quien no entiende ese límite “no tiene la estatura para representar a nadie”.

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Al tratarse de una determinación de primera instancia, Noroña tiene la posibilidad de recurrirla ante la Sala Regional Toluca del TEPJF y, eventualmente, ante la Sala Superior. Hasta ahora, el senador ha sostenido públicamente que sus comentarios constituyen críticas legítimas a la gestión pública.

Grecia Quiroz presenta acción de inconstitucionalidad por medida electoral aprobada en Michoacán. (Foto: X/@GreciaMich2027)
Grecia Quiroz presenta acción de inconstitucionalidad por medida electoral aprobada en Michoacán. (Foto: X/@GreciaMich2027)

El TEEM aprobó por unanimidad que Noroña violentó políticamente a Quiroz

La sentencia fue aprobada por unanimidad de las cinco magistraturas durante una sesión pública virtual celebrada el lunes 6 de julio, a partir de un proyecto elaborado por la magistrada Yurisha Andrade Morales.

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El procedimiento tuvo varios giros antes de llegar a la resolución de fondo:

  • El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenó inicialmente a Noroña retirar los videos y abstenerse de hostigar a la alcaldesa.
  • El TEEM se declaró incompetente en un primer momento, al considerar que Quiroz —al no haber sido electa por voto popular— no tenía atribuciones para acudir a la vía electoral.
  • La alcaldesa impugnó esa decisión ante la Sala Regional Toluca del TEPJF, que el 12 de junio revocó por unanimidad el criterio de incompetencia y ordenó al tribunal local analizar el fondo del asunto.
  • Casi tres meses después, el TEEM resolvió a favor de Quiroz.

Conforme a la resolución del expediente TEEM-PES-VPMG-005/2026, Fernández Noroña deberá ofrecer una disculpa pública a la alcaldesa y ser inscrito durante seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como en el registro estatal.

PRI de Alito Moreno lanza movimiento sorpresa para frenar la reforma electoral de Sheinbaum.
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También tendrá que acreditar un curso de capacitación en la materia, costeado por él mismo, y cumplir con medidas de reparación integral a favor de la denunciante. El tribunal ordenó además dar vista a la Mesa Directiva del Senado, al INE y al IEM para los efectos correspondientes.

Las fricciones entre Noroña y Alito Moreno han ido en escala desde 2025, cuando se pelearon de manera física en 2025 en el Senado de la República, luego de que el priista le reclamara por no darle el uso de la palabra ante el Pleno, desde entonces, han tenido múltiples encuentros en tribuna y en redes sociales, por distintos temas.

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