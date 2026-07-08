El PT propone crear un Fondo de Vivienda exclusivo para policías

La bancada del PT en el Senado propone reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para crear un Fondo de Vivienda para el Bienestar de las y los Policías. (SSPCM)

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado propuso reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para crear el Fondo de Vivienda para el Bienestar de las y los Policías, de acuerdo con un comunicado de este 7 de julio.

Según el PT, la iniciativa busca garantizar acceso efectivo a vivienda “adecuada y digna” para personal de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, con recursos que serían recibidos, administrados y canalizados por las instituciones competentes bajo principios de sostenibilidad financiera, transparencia y progresividad.

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El comunicado señaló que la propuesta incluyó un “candado normativo” para que el presupuesto se destine exclusivamente a los hogares de los policías, con el objetivo de evitar que el dinero se desvíe a otros rubros.

El PT propuso que el fondo opere con arrendamiento social con opción a compra, donde los pagos de renta se abonen al valor final del inmueble. (Infobae-Itzallana)

Planteó el PT que el fondo opere mediante arrendamiento social con opción a compra, en el que los pagos de renta se abonen al valor final del inmueble, e incorporó tasas preferenciales y subsidios para facilitar créditos en mejores condiciones.

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La bancada petista también propuso garantizar la continuidad laboral y patrimonial para proteger el derecho a la vivienda y los esquemas de pago en casos de incapacidad, licencias, cambios de adscripción o contingencias derivadas del cumplimiento del deber, además de articular esquemas de financiamiento ya existentes, incluidos los de instituciones de seguridad social del Estado mexicano.

Sheinbaum entrega viviendas en Morelia y fija la meta de 1.8 millones para 2030

Claudia Sheinbaum entregó viviendas en Michoacán y enmarcó el acto en la meta federal de construir 1.8 millones de casas antes de 2030. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó viviendas en Michoacán y colocó ese acto dentro de la meta federal de construir 1.8 millones de casas antes de 2030, una apuesta con la que su gobierno busca ampliar el acceso habitacional para familias de bajos ingresos y reestructurar deudas que ya eran impagables para miles de acreditados.

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En el estado, el plan ya tiene una escala definida: el Infonavit elevó su meta de 19 mil a 50 mil viviendas, con una inversión de 31 mil millones de pesos, mientras que el total de acciones previstas asciende a 82 mil, de acuerdo con lo informado en el acto público.

La cifra incluye 50 mil acciones del Infonavit, 20 mil de la Conavi, 12 mil del Fovissste y 307 escrituras a cargo del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. El evento se realizó en el desarrollo Infonavit Camponubes, en Morelia, donde fueron entregadas 32 de las 1 mil 248 viviendas contempladas en ese proyecto.

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La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, precisó el desglose de las acciones para la entidad. Ese anuncio acompaña la meta nacional presentada por la mandataria para el cierre del sexenio en 2030.

La vivienda se compra cada vez más como inversión, advierte un investigador de la UNAM

El acceso a una casa o a una renta ya no depende solo de la oferta y la demanda, porque el sector inmobiliario opera con intervención estatal e intereses políticos y económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la vivienda se compra cada vez menos para habitarse y más como inversión, una lógica que, según el doctor Enrique Pérez Campuzano del Instituto de Geografía de la UNAM, profundiza la crisis habitacional al empujar la especulación, excluir a quienes buscan un hogar permanente y abrir paso a procesos como la gentrificación en colonias populares.

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Ese cambio ocurre en un mercado donde el acceso a una casa o a una renta ya no depende solo de la oferta y la demanda. El especialista sostuvo que el sector inmobiliario opera con fuerte intervención estatal y está atravesado por intereses políticos, económicos y por la presencia de actores formales e informales.

La consecuencia no se limita al precio de compra. La vivienda define la movilidad cotidiana, el acceso a servicios y el porcentaje del ingreso familiar que se destina a pagar un lugar para vivir.

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Uno de los factores que explican el deterioro del acceso a la vivienda es el mercado laboral. De acuerdo con el académico, desde la crisis de 1982 los salarios en México pierden capacidad de compra frente al aumento acelerado de los precios inmobiliarios.

El segundo elemento es el retiro del apoyo estatal. Según lo expuesto, las políticas públicas reducen subsidios y créditos accesibles, y trasladan casi por completo la responsabilidad al mercado.

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La especulación financiera es el tercer factor, Pérez Campuzano explicó que la vivienda dejó de concebirse solo como un espacio para vivir y pasó a entenderse como un activo financiero, lo que favorece a quienes compran para ahorrar o ganar dinero, incluso si la zona no ofrece condiciones básicas de habitabilidad.