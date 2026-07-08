Guatemala: Trasladan por tierra los cuerpos de las últimas víctimas del accidente aéreo en Chimaltenango

Guatemala ordenó el traslado por tierra de las últimas víctimas del accidente de la aeronave, incluido el cuerpo de un rescatista. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)

En medio de condiciones meteorológicas extremas, las autoridades de Guatemala han dispuesto el traslado terrestre de los cuerpos de las últimas víctimas recuperadas tras el accidente aéreo ocurrido el pasado viernes en San Miguel Pochuta, Chimaltenango. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las condiciones climatológicas adversas imposibilitan la operación de aeronaves en la zona afectada, lo que ha obligado a modificar los protocolos habituales para la evacuación de los fallecidos señalaron este martes.

La tragedia involucró a una aeronave con matrícula TG-PIP, cuyo accidente se registró el 3 de julio en las inmediaciones de Finca El Aguacate. Desde ese momento, los equipos de emergencia han enfrentado dificultades para acceder al lugar, debido tanto a la topografía montañosa como a la persistente inestabilidad atmosférica. Autoridades confirmaron que el cuerpo de la tercera víctima, junto al de un integrante de la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala que perdió la vida durante las tareas de auxilio, serán movilizados por tierra hasta la comunidad Unión Victoria, ubicada en el mismo municipio.

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Además, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) precisó que la posterior transferencia de los cuerpos hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora dependerá de la hora exacta de arribo a Unión Victoria.

La CONRED informó que el cuerpo de la tercera víctima y el de un integrante de la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala serán llevados por vía terrestre hasta Unión Victoria. (Cortesía: Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala)

Avance en las labores de rescate tras el accidente aéreo en Guatemala

En la jornada del domingo, la misión tuvo un paso importante cuando dos cuerpos de tripulantes de la aeronave accidentada fueron recuperados y trasladados a la ciudad de Guatemala. Según datos aportados por la DGAC, tras un intenso operativo coordinado por el Sistema CONRED, los restos llegaron a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Este avance marcó un importante hito en las labores de rescate, que desde el inicio se vieron entorpecidas por la precariedad de las rutas de acceso y la presencia de lluvias constantes.

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La Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala y Bomberos Voluntarios también han desempeñado un papel central en la localización y extracción de las víctimas. Uno de sus integrantes perdió la vida en el cumplimiento del deber, lo que ha generado conmoción entre los miembros de las fuerzas armadas y de los organismos de socorro.

Por su parte, la DGCA señaló que los esfuerzos desplegados en la zona han requerido una coordinación estrecha entre distintas entidades estatales y comunitarias, ante la magnitud del desafío logístico y humano.

El accidente de la aeronave obligó a una coordinación entre entidades estatales, cuerpos de socorro y comunidades locales por tratarse de un área de difícil acceso. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)

Por su parte, en un comunicado de prensa, la Municipalidad de San Miguel Pochuta informó que continúa dando seguimiento a los sucesos relacionados con el accidente aéreo registrado en su jurisdicción, manteniéndose en coordinación con las instituciones que atienden la emergencia.

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Dicha Municipalidad expresó sus condolencias a los familiares de las cuatro personas fallecidas y reconoció el compromiso del personal del Ejército de Guatemala, cuerpos de socorro, rescatistas y demás instituciones que participaron en las labores de búsqueda y recuperación.

La situación permanece en desarrollo. El traslado terrestre de los cuerpos representa una medida excepcional que busca preservar la integridad de las víctimas y de todos los equipos involucrados.