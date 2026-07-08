Policía hondureña incluye a estadounidense entre los más buscados por investigación del caso Angie Peña

Autoridades ofrecen una recompensa para obtener información sobre el paradero del ciudadano estadounidense. (FOTO: La Tribuna)

La Policía Nacional de Honduras actualizó su lista de personas más buscadas e incluyó al ciudadano estadounidense Antony Frank Grayson, requerido por las autoridades hondureñas dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Samanta Peña.

Como parte de las acciones para localizarlo, las autoridades anunciaron una recompensa de 300 mil lempiras para quienes proporcionen información confiable que permita dar con su paradero y lograr su captura.

Grayson cuenta con una orden de captura vigente emitida el 18 de julio de 2024 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

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Según la información oficial, el ciudadano estadounidense es requerido por los delitos de trata de personas en la modalidad de venta de personas y asociación para delinquir.

Búsqueda internacional

Debido a que hasta el momento se desconoce su ubicación, las autoridades hondureñas gestionaron una notificación roja de Interpol con el objetivo de ampliar las acciones de búsqueda fuera del territorio nacional.

Esta alerta permite que cuerpos policiales de otros países colaboren en la localización de personas requeridas por la justicia.

La Policía Nacional informó que mantiene abiertas las investigaciones y continúa recopilando información que pueda contribuir al avance del caso.

Además, reiteró el llamado a la ciudadanía para proporcionar cualquier dato que pueda ayudar a ubicar al señalado.

Las autoridades indicaron que las personas que tengan información sobre el paradero de Grayson pueden comunicarse mediante los canales oficiales habilitados.

Para ello, la Policía Nacional puso a disposición el número telefónico 8791-2158 y el correo electrónico policiahn6@gmail.com.

Según la institución, la información recibida será manejada de manera confidencial como parte del proceso investigativo.

El caso Angie Peña

La desaparición de Angie Samanta Peña continúa siendo uno de los casos más conocidos en Honduras.

La joven fue vista por última vez el 1 de enero de 2022, cuando realizaba un paseo acuático en las playas de Roatán, Islas de la Bahía.

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Desde ese día, sus familiares y las autoridades mantienen la búsqueda para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias relacionadas con su desaparición.

El caso provocó una amplia investigación que involucró diferentes líneas de seguimiento y operativos tanto dentro como fuera del país.

La desaparición de Angie Samanta Peña continúa bajo investigación desde enero de 2022. (FOTO: TV Azteca)

Lista de los más buscados

La actualización del afiche de los más buscados corresponde a las acciones de las autoridades para ubicar a personas con órdenes de captura pendientes por distintos delitos.

En esta lista aparecen ciudadanos señalados por diversos casos y se ofrecen recompensas económicas a cambio de información que permita su localización.

Las autoridades reiteraron que continuarán realizando acciones investigativas y de coordinación internacional para avanzar en los casos pendientes y ejecutar las órdenes emitidas por los tribunales hondureños.

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La Policía Nacional incluyó a Antony Frank Grayson en la lista de los más buscados de Honduras. (FOTO: Policía Nacional)

Además de la incorporación de Grayson al listado de los más buscados, las autoridades señalaron que las investigaciones alrededor del caso continúan abiertas con el objetivo de identificar a todas las personas que puedan estar relacionadas con la desaparición de Angie Peña y esclarecer lo ocurrido desde enero de 2022.

La Policía Nacional reiteró que la colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en este tipo de investigaciones, por lo que pidió a la población brindar cualquier información que pueda contribuir a localizar a los requeridos por la justicia y resolver casos pendientes de alto impacto en el país.