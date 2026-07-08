Kuwait interceptó ataques con misiles y drones del régimen de Irán en medio de la escalada en Medio Oriente (REUTERS)

Kuwait informó este miércoles que repelió ataques con drones y misiles, en un nuevo episodio de la escalada regional, después de que Irán advirtiera sobre represalias por la nueva ofensiva militar de Estados Unidos contra su territorio. En paralelo, Baréin activó las sirenas de alerta, aunque las autoridades no precisaron el motivo de la amenaza.

El ejército kuwaití comunicó en la red social X que “las defensas aéreas kuwaitíes enfrentan actualmente ataques con misiles y drones hostiles”, sin identificar el origen de los proyectiles.

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Las fuerzas armadas también informaron: “El Estado Mayor del Ejército avisa que cualquier explosión escuchada es el resultado de los sistemas de defensa aérea que interceptan ataques hostiles”.

Poco antes, el Ministerio del Interior de Baréin anunció la activación de las sirenas de alerta, aunque no brindó detalles sobre la causa de la medida.

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Kuwait y Baréin albergan bases militares estadounidenses y ambos países recibieron ataques iraníes en forma reiterada durante la reciente guerra en Oriente Medio.

La nueva escalada comenzó después de que Estados Unidos bombardeara otra vez objetivos en Irán y restableciera las sanciones sobre el petróleo iraní el martes, tras los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

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En respuesta, la república islámica acusó a Washington de incumplir el protocolo de acuerdo que permitió un frágil alto el fuego en el conflicto y advirtió que esa decisión tendrá “consecuencias”.

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