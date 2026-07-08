Nicaragua

ICE confirma la detención de cinco nicaragüenses en operativos realizados en California

Las capturas se realizaron entre marzo y junio en Los Ángeles, Sacramento y el norte del estado, y los cinco permanecen bajo custodia mientras se define si serán expulsados de Estados Unidos

Guardar
Google icon
ICE confirmó la captura de cinco ciudadanos nicaragüenses en operativos realizados en distintas ciudades de California. EFE/Archivo
ICE confirmó la captura de cinco ciudadanos nicaragüenses en operativos realizados en distintas ciudades de California. EFE/Archivo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la captura de cinco ciudadanos nicaragüenses en operativos realizados en distintas ciudades de California. Según informó 100% noticias, las detenciones ocurrieron entre marzo y junio de este año en Los Ángeles, Sacramento y el norte del estado, y los implicados permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso para determinar su deportación.

Entre las detenciones más recientes, ICE señaló la captura de Víctor Delgadillo-Altamirano, de 33 años, en Los Ángeles el 27 de junio. De acuerdo con un reporte de 100% de noticias, el historial criminal de Delgadillo-Altamirano incluye condenas por posesión de sustancias controladas y lesiones corporales a un cónyuge.

PUBLICIDAD

“ICE Los Ángeles arrestó a Víctor Delgadillo-Altamirano, de 33 años, de Nicaragua, en junio. 27. Delgadillo tiene antecedentes por posesión de sustancias controladas y lesiones corporales a un cónyuge. Está bajo custodia de ICE a la espera de su retirada”, detalló la agencia.

En Sacramento, la oficina de ICE en San Francisco informó sobre la detención de Yasser Manuel Silva-Estrada, de 28 años. Silva-Estrada cuenta con antecedentes por obstrucción policial, molestias públicas y varias detenciones por posesión de drogas. La agencia destacó que “Silva-Estrada enfrenta procedimientos de expulsión tras ser capturado en Sacramento”.

El organismo migratorio también reportó la detención de Estefanía del Carmen Valle-Obando, de 22 años, el 20 de abril en el condado de Placer. Según ICE, Valle-Obando fue condenada por robo de identidad y permanece bajo custodia mientras se resuelve su situación migratoria.

PUBLICIDAD

Las detenciones de nicaragüenses en California ocurrieron entre marzo y junio en Los Ángeles, Sacramento y el norte del estado. (Imagen retomada de 100% Noticias)
Las detenciones de nicaragüenses en California ocurrieron entre marzo y junio en Los Ángeles, Sacramento y el norte del estado. (Imagen retomada de 100% Noticias)

Otra de las detenciones corresponde a Luis Castro-Rayo, de 31 años, quien fue arrestado el 25 de marzo. De acuerdo con información de ICE recogida por 100% noticias, Castro-Rayo enfrenta cargos por robo de correspondencia y recepción de bienes robados.

Ese mismo día, los agentes detuvieron a Roberto José Pototésmé-Dixon, de 40 años, acusado de utilizar un cheque ficticio con fines de fraude.

ICE aclaró que “todos los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan los procedimientos para determinar su deportación”. El organismo indicó que los operativos se enmarcan en las acciones de la oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de San Francisco.

De acuerdo con los datos divulgados por la agencia y difundidos por 100% noticias, las detenciones forman parte de una estrategia nacional para localizar a personas con antecedentes penales que puedan representar un riesgo para la seguridad pública o que hayan violado las leyes migratorias de Estados Unidos.

Entre los detenidos, la mayoría enfrenta cargos por delitos vinculados a drogas, fraude o robo de identidad. ICE reiteró que los procesos migratorios continuarán y que cada caso será evaluado conforme a la ley estadounidense.

ICE informó que los cinco nicaragüenses siguen bajo custodia mientras avanzan los procedimientos para determinar su deportación en Estados Unidos. (Imagen retomada de 100% Noticias)
ICE informó que los cinco nicaragüenses siguen bajo custodia mientras avanzan los procedimientos para determinar su deportación en Estados Unidos. (Imagen retomada de 100% Noticias)

Detenciones de nicaragüenses en Estados Unidos alcanzan cifra récord en 2026

Desde enero de 2025, las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE) han detenido a cerca de 7,889 nicaragüenses, de los cuales más de 3,000 corresponden al año 2026. En este periodo, más de 15,000 personas originarias de Nicaragua han sido deportadas tras operativos reforzados en la frontera y el interior del país. Según fuentes oficiales, el aumento de detenciones refleja un endurecimiento en las políticas migratorias hacia la comunidad nicaragüense. Organizaciones humanitarias han manifestado preocupación por el impacto de estas medidas en quienes buscan refugio tras salir de Nicaragua.

Temas Relacionados

ICELos ÁngelesDeportacionesInmigración ilegalNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oferta exportable de la piña panameña se abre mercado en las tiendas canadienses

Hoy día se despachan tres contenedores por semana y se proyecta ampliar la distribución hacia más tiendas, además de extender los envíos al oeste de Canadá en los próximos meses

Oferta exportable de la piña panameña se abre mercado en las tiendas canadienses

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo clasifica a la final de dobles mixtos de Wimbledon

“Chelo” avanzó junto a la letona Jelena Ostapenko tras imponerse a Christian Harrison y Shuai Zhang por 6-3, 5-7 y 6-4 en dos horas

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo clasifica a la final de dobles mixtos de Wimbledon

Organizaciones nicaragüenses piden a España que no invite al régimen a la cumbre iberoamericana

Las agrupaciones en el exilio enviaron una carta al canciller José Manuel Albares y advirtieron que la participación de enviados de Daniel Ortega y Rosario Murillo implicaría una validación externa del poder en Managua

Organizaciones nicaragüenses piden a España que no invite al régimen a la cumbre iberoamericana

Así avanza el proyecto para la construcción de un segundo nivel en la transitada Calle Martí en Guatemala

El proyecto tendría una longitud de 1.5 kilómetros que iniciaría en la Avenida Simeón Cañas, pasaría por la Calle Martí y terminaría en La Parroquia.

Así avanza el proyecto para la construcción de un segundo nivel en la transitada Calle Martí en Guatemala

Ministerio de Educación de Costa Rica impone nuevas restricciones a expresiones políticas de docentes en escuelas y colegios públicos

Las autoridades educativas emitieron una directriz que limita la posibilidad de realizar manifestaciones políticas en el aula, prohíbe el proselitismo y advierte sobre sanciones para quienes utilicen espacios o recursos institucionales con fines partidarios

Ministerio de Educación de Costa Rica impone nuevas restricciones a expresiones políticas de docentes en escuelas y colegios públicos

TECNO

La IA de Discord se equivoca y banea a usuarios por imágenes inofensivas

La IA de Discord se equivoca y banea a usuarios por imágenes inofensivas

Este guante inteligente puede restaurar el agarre en las manos de personas paralizadas

Usuarios reclaman a Meta por el uso de sus fotos en el nuevo generador de imágenes con IA

No solo el VAR: cómo se está usando la tecnología más actual en el Mundial de fútbol 2026

Cuál es la ‘papelera’ de WhatsApp donde puedes eliminar archivos pesados y liberar espacio en tu teléfono

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que los tatuajes de de Matt Damon que complicaron el rodaje de ‘La Odisea’

La razón por la que los tatuajes de de Matt Damon que complicaron el rodaje de ‘La Odisea’

El padre de Lauren Bennett cuestiona la atención médica que recibió antes de que la artista muera a los 36 años

El padre de Beyoncé habló sobre el origen de su fortuna: “Ya éramos millonarios cuando ella tenía 4 años”

El duro recuerdo de Shania Twain: “Perdí la voz por la enfermedad de Lyme y duró bastante tiempo”

J.K. Simmons explicó cómo construyó al icónico editor de Spider-Man y por qué se inspiró en la comedia de los años 40

MUNDO

El Ejército de EEUU completó una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzó más de 80 objetivos con municiones de precisión

El Ejército de EEUU completó una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzó más de 80 objetivos con municiones de precisión

Una nueva oleada de misiles balísticos rusos golpea Kiev: es el tercer ataque a gran escala en menos de una semana

El régimen iraní amenazó con una respuesta “decisiva” contra Estados Unidos tras los bombardeos en el estrecho de Ormuz

No hay grúas para sacar a Fabio, el niño de 9 años atrapado tras el terremoto

Dinamarca y Ucrania sellaron un acuerdo que impulsa la cooperación industrial y tecnológica en defensa