ICE confirma la detención de cinco nicaragüenses en operativos realizados en California

ICE confirmó la captura de cinco ciudadanos nicaragüenses en operativos realizados en distintas ciudades de California. EFE/Archivo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la captura de cinco ciudadanos nicaragüenses en operativos realizados en distintas ciudades de California. Según informó 100% noticias, las detenciones ocurrieron entre marzo y junio de este año en Los Ángeles, Sacramento y el norte del estado, y los implicados permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso para determinar su deportación.

Entre las detenciones más recientes, ICE señaló la captura de Víctor Delgadillo-Altamirano, de 33 años, en Los Ángeles el 27 de junio. De acuerdo con un reporte de 100% de noticias, el historial criminal de Delgadillo-Altamirano incluye condenas por posesión de sustancias controladas y lesiones corporales a un cónyuge.

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“ICE Los Ángeles arrestó a Víctor Delgadillo-Altamirano, de 33 años, de Nicaragua, en junio. 27. Delgadillo tiene antecedentes por posesión de sustancias controladas y lesiones corporales a un cónyuge. Está bajo custodia de ICE a la espera de su retirada”, detalló la agencia.

En Sacramento, la oficina de ICE en San Francisco informó sobre la detención de Yasser Manuel Silva-Estrada, de 28 años. Silva-Estrada cuenta con antecedentes por obstrucción policial, molestias públicas y varias detenciones por posesión de drogas. La agencia destacó que “Silva-Estrada enfrenta procedimientos de expulsión tras ser capturado en Sacramento”.

El organismo migratorio también reportó la detención de Estefanía del Carmen Valle-Obando, de 22 años, el 20 de abril en el condado de Placer. Según ICE, Valle-Obando fue condenada por robo de identidad y permanece bajo custodia mientras se resuelve su situación migratoria.

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Las detenciones de nicaragüenses en California ocurrieron entre marzo y junio en Los Ángeles, Sacramento y el norte del estado. (Imagen retomada de 100% Noticias)

Otra de las detenciones corresponde a Luis Castro-Rayo, de 31 años, quien fue arrestado el 25 de marzo. De acuerdo con información de ICE recogida por 100% noticias, Castro-Rayo enfrenta cargos por robo de correspondencia y recepción de bienes robados.

Ese mismo día, los agentes detuvieron a Roberto José Pototésmé-Dixon, de 40 años, acusado de utilizar un cheque ficticio con fines de fraude.

ICE aclaró que “todos los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan los procedimientos para determinar su deportación”. El organismo indicó que los operativos se enmarcan en las acciones de la oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de San Francisco.

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De acuerdo con los datos divulgados por la agencia y difundidos por 100% noticias, las detenciones forman parte de una estrategia nacional para localizar a personas con antecedentes penales que puedan representar un riesgo para la seguridad pública o que hayan violado las leyes migratorias de Estados Unidos.

Entre los detenidos, la mayoría enfrenta cargos por delitos vinculados a drogas, fraude o robo de identidad. ICE reiteró que los procesos migratorios continuarán y que cada caso será evaluado conforme a la ley estadounidense.

ICE informó que los cinco nicaragüenses siguen bajo custodia mientras avanzan los procedimientos para determinar su deportación en Estados Unidos. (Imagen retomada de 100% Noticias)

Detenciones de nicaragüenses en Estados Unidos alcanzan cifra récord en 2026

Desde enero de 2025, las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE) han detenido a cerca de 7,889 nicaragüenses, de los cuales más de 3,000 corresponden al año 2026. En este periodo, más de 15,000 personas originarias de Nicaragua han sido deportadas tras operativos reforzados en la frontera y el interior del país. Según fuentes oficiales, el aumento de detenciones refleja un endurecimiento en las políticas migratorias hacia la comunidad nicaragüense. Organizaciones humanitarias han manifestado preocupación por el impacto de estas medidas en quienes buscan refugio tras salir de Nicaragua.

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