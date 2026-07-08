Aficionado mexicano conmueve las redes al regala peluche del Pato Merlín a niño de Inglaterra durante la victoria de su país

Un aficionado mexicano de fútbol entrega un peluche del Pato Merlín a un niño inglés durante el pase a cuartos de final en el Azteca (Alexander Ortiz - Infobae México/ Captura de pantalla)

La Selección Mexicana cayó ante Inglaterra con un marcador de 2 - 3, lo que lo dejó fuera de los octavos de final de la Copa Mundial 2026. En la cancha del Estadio Ciudad de México se vivió una serie de emociones por el resultado y el desempeño que mostró el equipo de Javier Aguirre, y en las gradas también hubo actos que se quedaron en la memoria de los fanáticos.

Pese a la derrota del Tri, la afición mexicana se mostró satisfecha con el desempeño del equipo. Y muestra de ello fue la manera en la que celebraron y reconocieron a la afición inglesa; en los pasillos del Estadio Azteca el público tricolor aplaudió al extranjero, lo que generó una reacción positiva y de agradecimiento entre los ingleses.

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Uno de los momentos más emotivos y que se ha vuelto viral en redes se trató cuando un fanático mexicano le regaló a un niño inglés un peluche del Pato Merlín, mascota no oficial del Mundial 2026 que se popularizó en redes sociales por los festejos masivos en Paseo de la Reforma.

Así fue el momento en el que un aficionado regaló un peluche del Pato Merlín a un niño inglés

Un aficionado mexicano regala un peluche del Pato Merlín a un niño de Inglaterra en el juego de octavos de final generando un intercambio de abrazos entre aficiones ((Captura redes sociales TikTok))

Un video en redes sociales capturó el momento en el que, al interior de las gradas del Azteca, un joven con el jersey del Tricolor se acercó a un pequeño que portaba la playera de Inglaterra. Tras un breve diálogo con el padre del menor, el mexicano le regaló el peluche al niño, en las imágenes viralizadas se puede observar cómo el infante sonríe y se le ilumina el rostro con el regalo del desconocido.

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Aunque no se aprecia a escuchar la conversación que ambos sostuvieron, se puede ver que el padre se mostró agradecido con el joven mexicano, pues se estrecharon en un abrazo tras el regalo.

El Pato Merlín, la historia de la mascota no oficial del Mundial 2026 que adoptó la afición

Merlín el pato, FIFA, México y IMPI ya forman parte de la misma historia: el ave pekín americano que se volvió sensación del Mundial 2026 también es embajador de la Ciudad de México, su familia ya blindó legalmente su imagen para frenar a quienes intentaron lucrar con su fama.

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Karla Gómez narró a Infobae México cómo ha cambiado su vida y la de su familia con la fama, pero también se sinceraron sobre los retos para protegerlo. (Infobae/Jenifer Nava)

En entrevista con Infobae México, Karla Ivette Gómez López contó que el registro de la mascota costó cerca de $4,900 y cubrió varias categorías ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La dueña afirmó que el trámite se aceleró después de que detectaron a personas que ya se presentaban como supuestos propietarios del Pato Merlín.

La familia explicó al medio que, tras una conferencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recibieron apoyo para tramitar el registro. Gómez relató que el director del IMPI les ayudó a iniciar el proceso y que, después del pago, retiraron registros promovidos por terceros.

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Karla Gómez narró a Infobae México cómo ha cambiado su vida y la de su familia con la fama, pero también se sinceraron sobre los retos para protegerlo. (Infobae/Jenifer Nava)

Merlín, vestido con la playera verde, se convirtió en un emblema espontáneo de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo. Karla Gómez dijo que la aceptación no solo vino de la FIFA, sino también de los aficionados que lo reconocen en la calle y de personas en otros países que ya identifican al pato mundialista.

La propietaria sostuvo que dentro de casa la fama cambia poco. Según explicó al diario, Merlín sigue siendo “un integrante más” de la familia y mantiene rutinas y reglas, igual que desde su llegada al hogar.

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