México Deportes

Aficionado mexicano conmueve las redes al regala peluche del Pato Merlín a niño de Inglaterra durante la victoria de su país

El fanático reconoció la derrota del Tri en el Estadio Azteca y obsequió el peluche de la mascota no oficial que adoptó el público mexicano

Guardar
Google icon
Exhibición de patos de peluche con camisetas de México y balones de fútbol. Recuadro que muestra a un hombre entregando un pato de peluche a un niño sonriente
Un aficionado mexicano de fútbol entrega un peluche del Pato Merlín a un niño inglés durante el pase a cuartos de final en el Azteca (Alexander Ortiz - Infobae México/ Captura de pantalla)

La Selección Mexicana cayó ante Inglaterra con un marcador de 2 - 3, lo que lo dejó fuera de los octavos de final de la Copa Mundial 2026. En la cancha del Estadio Ciudad de México se vivió una serie de emociones por el resultado y el desempeño que mostró el equipo de Javier Aguirre, y en las gradas también hubo actos que se quedaron en la memoria de los fanáticos.

Pese a la derrota del Tri, la afición mexicana se mostró satisfecha con el desempeño del equipo. Y muestra de ello fue la manera en la que celebraron y reconocieron a la afición inglesa; en los pasillos del Estadio Azteca el público tricolor aplaudió al extranjero, lo que generó una reacción positiva y de agradecimiento entre los ingleses.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más emotivos y que se ha vuelto viral en redes se trató cuando un fanático mexicano le regaló a un niño inglés un peluche del Pato Merlín, mascota no oficial del Mundial 2026 que se popularizó en redes sociales por los festejos masivos en Paseo de la Reforma.

Así fue el momento en el que un aficionado regaló un peluche del Pato Merlín a un niño inglés

Dos hombres, un niño y un peluche blanco. Un hombre con camiseta verde da un peluche blanco a un niño. Otro hombre con camiseta verde abraza a un hombre con camiseta blanca
Un aficionado mexicano regala un peluche del Pato Merlín a un niño de Inglaterra en el juego de octavos de final generando un intercambio de abrazos entre aficiones ((Captura redes sociales TikTok))

Un video en redes sociales capturó el momento en el que, al interior de las gradas del Azteca, un joven con el jersey del Tricolor se acercó a un pequeño que portaba la playera de Inglaterra. Tras un breve diálogo con el padre del menor, el mexicano le regaló el peluche al niño, en las imágenes viralizadas se puede observar cómo el infante sonríe y se le ilumina el rostro con el regalo del desconocido.

PUBLICIDAD

Aunque no se aprecia a escuchar la conversación que ambos sostuvieron, se puede ver que el padre se mostró agradecido con el joven mexicano, pues se estrecharon en un abrazo tras el regalo.

El Pato Merlín, la historia de la mascota no oficial del Mundial 2026 que adoptó la afición

Merlín el pato, FIFA, México y IMPI ya forman parte de la misma historia: el ave pekín americano que se volvió sensación del Mundial 2026 también es embajador de la Ciudad de México, su familia ya blindó legalmente su imagen para frenar a quienes intentaron lucrar con su fama.

Karla Gómez narró a Infobae México cómo ha cambiado su vida y la de su familia con la fama, pero también se sinceraron sobre los retos para protegerlo. (Infobae/Jenifer Nava)

En entrevista con Infobae México, Karla Ivette Gómez López contó que el registro de la mascota costó cerca de $4,900 y cubrió varias categorías ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La dueña afirmó que el trámite se aceleró después de que detectaron a personas que ya se presentaban como supuestos propietarios del Pato Merlín.

La familia explicó al medio que, tras una conferencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recibieron apoyo para tramitar el registro. Gómez relató que el director del IMPI les ayudó a iniciar el proceso y que, después del pago, retiraron registros promovidos por terceros.

Karla Gómez narró a Infobae México cómo ha cambiado su vida y la de su familia con la fama, pero también se sinceraron sobre los retos para protegerlo. (Infobae/Jenifer Nava)
Karla Gómez narró a Infobae México cómo ha cambiado su vida y la de su familia con la fama, pero también se sinceraron sobre los retos para protegerlo. (Infobae/Jenifer Nava)

Merlín, vestido con la playera verde, se convirtió en un emblema espontáneo de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo. Karla Gómez dijo que la aceptación no solo vino de la FIFA, sino también de los aficionados que lo reconocen en la calle y de personas en otros países que ya identifican al pato mundialista.

La propietaria sostuvo que dentro de casa la fama cambia poco. Según explicó al diario, Merlín sigue siendo “un integrante más” de la familia y mantiene rutinas y reglas, igual que desde su llegada al hogar.

Temas Relacionados

Pato MerlínSelección MexicanaMéxico vs InglaterraMundial 2026Mascota Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así sorprendieron a Jesús Gallardo al volver a casa: serenata con mariachis para aliviar la eliminación del Mundial

Vecinos sorprendieron al lateral mexicano con mariachi en su casa tras la eliminación del Mundial

Así sorprendieron a Jesús Gallardo al volver a casa: serenata con mariachis para aliviar la eliminación del Mundial

Fan Fest del Zócalo CDMX estará cerrado este miércoles 8 de junio por esta razón

Los organizadores pidieron a los fanáticos tomar precauciones para evitar una desilusión al ver que no habrá actividades en el centro capitalino

Fan Fest del Zócalo CDMX estará cerrado este miércoles 8 de junio por esta razón

Protagonista de Bridgerton envía mensaje a Gilberto Mora para que juegue en el Liverpool después del Mundial 2026

La joya de 17 años brilló tras agardecer a la afición mexicana y recibir un sinfín de mensajes de figuras internacionales destacando su gran calidad

Protagonista de Bridgerton envía mensaje a Gilberto Mora para que juegue en el Liverpool después del Mundial 2026

Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez

El nuevo proceso del Tri ya estaría en marcha con las posibles incorporaciones de los exjugadores al proyecto de Márquez

Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah

El máximo goleador mexicano esperó para abrazar al capitán egipcio tras la eliminación, una escena celebrada por aficionados y figuras como Clarence Seedorf

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah
MÁS NOTICIAS

NARCO

Crisis Group advierte que una intervención militar de EEUU en México tendría consecuencias para la estabilidad

Crisis Group advierte que una intervención militar de EEUU en México tendría consecuencias para la estabilidad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Autoridades de Colima desmantelan la célula ‘Jalipa’ del CJNG en Manzanillo y detienen a seis presuntos sicarios

Pistolas doradas, rifles y miles de dólares: las imágenes de la vida de “Carlitos Rugrats” presentadas por EEUU

La guerra interna del Cártel de Sinaloa devora a una generación: jóvenes como carne de cañón en el conflicto más sangriento del estado

ENTRETENIMIENTO

Alex Lora prepara bioserie de “El Tri” y ya tiene al actor que podrá interpretarlo

Alex Lora prepara bioserie de “El Tri” y ya tiene al actor que podrá interpretarlo

León Larregui arremete contra el arbitraje tras el partido de Argentina vs Egipto

Angélica María vuelve a Televisa después de 13 años en medio de conflicto con Lucía Méndez

Liam Gallagher defiende a Louis Tomlinson tras incitar abucheo contra México

Festival Internacional de Cine de Guanajuato llega con homenajes a las grandes mujeres de la industria

DEPORTES

Así sorprendieron a Jesús Gallardo al volver a casa: serenata con mariachis para aliviar la eliminación del Mundial

Así sorprendieron a Jesús Gallardo al volver a casa: serenata con mariachis para aliviar la eliminación del Mundial

Fan Fest del Zócalo CDMX estará cerrado este miércoles 8 de junio por esta razón

Protagonista de Bridgerton envía mensaje a Gilberto Mora para que juegue en el Liverpool después del Mundial 2026

Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah