Pemex acumula un adeudo de más de 27 mmdp a proveedores, denuncia Amespac

El logotipo de la empresa petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) es visto en una gasolinera de Ciudad de México, México, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), Petróleos Mexicanos (Pemex) aún les audeda 27 mil 240 millones de pesos.

Por medio de un comunicado, la Amespac reveló que los adeudos datan del año 2024; al tiempo que los pagos correspondientes a 2025 y lo que va de 2026, han sido parcialmente cubiertos.

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“Considerando (lo anterior), la falta de atención a los adeudos correspondientes a 2024 ha generado gran incertidumbre”, exhibió en un escrito la Asociación.

El informe en cuestión, se basa “en facturas vencidas y estimaciones de trabajos terminados que no han permitido documentarse y facturarse mediante el sistema conocido como Codificación de Pagos y Descuentos (Copade) de Pemex”.

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Decenas de prestadores de servicios se ven afectados

La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros está integrada por 49 proveedoras de servicios, quienes calificaron de “preocupante” que los adeudos correspondientes al ejercicio 2024 “permanezcan pendientes de regularización”.

“Esta situación obliga a diversas empresas que cotizan en mercados internacionales de valores a reflejar dichos adeudos en su información financiera”, agrega el comunicado, en referencia a las reglas de mercado de Estados Unidos.

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Además, advirtieron que la falta de pagos “compromete necesariamente la calificación de la deuda internacional de Pemex y eventualmente la correspondiente a la deuda soberana, afectando lo objetivos de inversión en infraestructura planteados en el recientemente anunciado Plan México del Gobierno Federal”.

Insisten en cobrar lo que les deben

Según la Amespac, es la segunda vez que solicitan cumplimentar los pagos atrasados; la primera ocasión fue el 25 de octubre de 2025.

“(Estos adeudos) han afectando muy severamente la cadena de valor de la industria petrolera nacional en su conjunto y comprometiendo los procesos actuales de producción de hidrocarburos”, denunció.

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Ante el atraso, los proveedores solicitaron el pago inmediato de los servicios prestados que continúan pendientes.

Además, plantearon la necesidad de crear un un grupo de trabajo conjunto con Pemex a fin de revisar y regularizar el rezago pendiente.

Vista de la Torre Corporativa de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicada en Ciudad de México. Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

¿Quién preside la Amespac?

Rafael Espino de la Peña es el presidenta de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros desde octubre de 2024.

De la Peña asumió la presidencia con un perfil en el que destaca su experiencia en derecho, política y el trabajo en el sector público y privado.

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Su formación académica incluye la Licenciatura en Derecho por el ITESM campus Chihuahua, así como una Maestría en Derecho Comparado por la Universidad George Washington en Washington D.C., Estados Unidos.

En el servicio público, Espino de la Peña ocupó cargos vinculados a la política fiscal y a la investigación de asuntos federales. Se desempeñó como procurador fiscal del entonces Distrito Federal y como subprocurador fiscal federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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Su trayectoria también incluye posiciones en el sector energético y en el Poder Legislativo. Espino de la Peña fue es consejero independiente de Pemex y senador de la República, antecedentes que, según su semblanza, le dan una visión amplia sobre los retos y oportunidades de la industria energética en México.

FILE PHOTO: The Olmeca refinery of state oil company Pemex at sunset in Dos Bocas, Paraiso, Tabasco state, Mexico, March 23, 2026. REUTERS/Luis Manuel Lopez/File Photo

Amespac, líder en el sector petrolero

De la Peña está cargo de una organización que agrupa a empresas que prestan servicios a Pemex y que, según la propia Amespac, aportan tecnología e infraestructura para operaciones del sector petrolero en México bajo prácticas de eficiencia.

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De acuerdo con datos de la Asociación, sus afiliadas concentran 30 por ciento de la facturación del sector petrolero y generan 40 por ciento del empleo en ese rubro.

Crédito: Captura mejorada con IA

Pese a sus problemas económicos con la empresa productiva del Estado, la Amespac se presenta como una de las organizaciones con “mayor peso entre proveedores de servicios especializados para la industria petrolera mexicana”.

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Como una de las petroleras más endeudadas del mundo, los proveedores exigieron a Pemex que les pague los miles de millones de pesos que tiene pendientes con ellos, específicamente, de hace dos años.

Lo anterior, significa un reto más para el nuevo director de la petrolera, Juan Carlos Carpio Fregoso.