El alto funcionario sirio rechazó incluso la propuesta económica estadounidense, indicando que no le serán otorgadas prerrogativas a las empresas de los países que combatieron a Siria pero será posible discutir el asunto cuando la etapa de reconstrucción de Siria esté sobre el tapete. Con respecto al pedido de coordinación de inteligencia y el traspaso de información de Damasco sobre los terroristas, Malouk expresó que no habrá tal tipo de coordinación mientras no haya estabilidad en las relaciones políticas entre Siria y Estados Unidos.