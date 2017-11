Un planeta "monstruo", que no debería existir en teoría, ha sido descubierto orbitando una débil estrella enana muy, muy lejos, dijeron el martes astrónomos sorprendidos. La nueva investigación, que será publicada en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, describe a un planeta gaseoso llamado NGTS-1b y que es más grande de lo esperado para la estrella a la que está anclado por la gravedad, una débil enana de tipo M.