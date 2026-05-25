Muerte del profesor Kevin Santiago Ángel: piden esclarecer el misterioso caso y sus allegados convocan una velatón

La ciudadanía pide un rápido esclarecimiento del caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A través de las redes sociales, se viralizó la imagen del profesor Kevin Santiago Ángel, debido a que sus seres queridos pedían apoyo de la comunidad para encontrarlo tras perder su rastro en la localidad de Kennedy desde el miércoles 20 de mayo de 2026. Sin embargo, el desenlace fue fatal, puesto que el cadáver del docente fue identificado por sus seres queridos el 25 de mayo.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el cadáver ingresó a la sede del Instituto de Medicina Legal en Bogotá desde el 22 de mayo tras ser encontrado en la misma zona en la que ocurrieron los hechos.

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Reacciones por la muerte del ciudadano

Ante la gravedad del caso se pronunció el alcalde Carlos Fernando Galán, que utilizó sus redes sociales para confirmar que están en la búsqueda de los atacantes, pues se trataría de una muerte violenta, según los primeros reportes entregados por las autoridades.

“Rechazo la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel y quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Desde el 20 mayo, cuando fue reportado como desaparecido, hasta hoy, que fue identificado por Medicina Legal, las autoridades buscaron al profesor sin descanso. Las circunstancias exactas de su muerte están bajo investigación, la Fiscalía ya tiene avances determinantes que permitirán dar con los responsables”, dijo el alcalde asegurando así que no se trató de una muerte accidental, sino que hubo terceros implicados en el hecho.

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Las autoridades investigan las circunstancias de la desaparición y muerte del docente - crédito Carlos Fernando Galán / X

Una de sus amigas fue la encargada de dar a conocer lo ocurrido con el docente en la tarde del 25 de mayo con la siguiente publicación en X: “Gracias a quienes compartieron la información de mi amigo Kevin, desafortunadamente su cuerpo ingresó a medicina legal el pasado 22 de mayo. Aún se desconocen las causas del fallecimiento. Paz en su tumba”.

Otros aprovecharon los espacios digitales para recordar su amabilidad: “Ay no! Dios mío, estudié con él en primaria y vivimos en el mismo barrio. Me lo encontraba seguido era un personaje en el buen sentido, tenía un carisma impresionante y siempre hacia reír, un abrazo para ti desde la distancia”, dijo dirigiéndose a la amiga de la víctima.

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Por su parte, Alianza Educativa, una organización fundada por la Universidad de los Andes, el Colegio Los Nogales, el Colegio San Carlos y el Gimnasio La Montaña y que se encarga de gestionar once colegios en Bosa, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar y Santa Fe, también se pronunció. En conjunto con el equipo directivo del Colegio Santiago de las Atalayas, donde trabajaba el docente, emitieron un comunicado en el que demuestran su preocupación por lo ocurrido.

“Kevin Santiago fue un hombre de profunda vocación, cuya empatía, entrega y calidez humana dejaron una huella imborrable en sus estudiantes, colegas y en toda nuestra comunidad. Su partida, en estas circunstancias que hoy nos llenan de luto, deja un vacío irreparable en el corazón de todos los que tuvimos la fortuna de compartir con él. Ante este doloroso hecho, solicitamos de manera respetuosa a las autoridades competentes la celeridad y el rigor necesario en las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon este suceso”, indica el documento.

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La comunidad educativa expresó su dolor por la partida del docente - crédito Alianza Educativa / X

Del mismo modo, se confirmó que en la jornada del martes 26 de mayo no se realizarán las clases.

Como parte de los homenajes también se dio a conocer que se llevará a cabo una velatón en su memoria el miércoles 27 de mayo a las 2:00 p. m. en las instalaciones del Colegio Santiago de las Atalayas, en Bosa: “Quienes nos acompañen, asistir con una vela blanca y una prenda del mismo color, como símbolo del amor, respeto y el eterno descanso de nuestro querido Kevin”.

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La desaparición de Kevin Santiago Ángel se registró tras perder comunicación con su familia el 20 de mayo, cuando salía de un gimnasio en Kennedy - crédito X

Finalmente, la organización aclaró que las labores de búsqueda estuvieron acompañadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.