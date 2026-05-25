Colombia

María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro por nueva ‘fake news’ en sus redes sociales: “El mitómano más grande de la historia”

La senadora del Centro Democrático, próxima a dejar la colectividad, denunció que el presidente habría utilizado en sus redes sociales una fotografía de 2017 para presentar como actual la recolección de firmas en apoyo a la asamblea nacional constituyente

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- crédito Joel González/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa
Los señalamientos de la senadora María Fernanda Cabal contra el presidente Gustavo Petro no cesan, en la recta final de la administración del presidente de izquierda - crédito Joel González/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

Con una fuerte publicación en sus redes sociales, la senadora María Fernanda Cabal, que aún hace parte de la bancada del Centro Democrático, calificó el lunes 25 de mayo al presidente de la República, Gustavo Petro, como “el mitómano más grande de la historia de la política de Colombia”. Lo anterior, luego de que el jefe de Estado publicó en su cuenta de X una supuesta fotografía de la recolección de firmas de la constituyente.

La imagen, atribuida por Petro al proceso actual de recolección de rúbricas, correspondería en realidad a una publicación del usuario Luis Alejandro Pacheco, en la red social Facebook, fechada el 23 de agosto de 2017. Este detalle llevó a Cabal a despacharse contra el primer mandatario, con duros comentarios en los que categorizó a Petro como una persona que replica, sin repercusiones, contenido carente de veracidad.

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Gustavo Petro publicó imagen vieja para promocionar la constituyente
Este fue el mensaje en redes sociales del presidente de la República, Gustavo Petro, que publicó imagen vieja para promocionar la constituyente - crédito @petrogustavo/X

“Firmas de las más valiosas por la Constituyente”, escribió Petro junto a la postal, lo que no tardó en ser respondido por la congresista vallecaucana. “Petro el mitómano más grande de la historia de la política de Colombia. Usando fotos del 2017 para hacer creer que son las firmas por la constituyente actualmente”, afirmó la parlamentaria, que protagoniza sus últimas semanas como congresista del partido de oposición.

¿Cómo avanza la propuesta de Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente?

Esta nueva controversia se sumó al ambiente de polarización que rodea el proceso de recolección de firmas para impulsar una reforma profunda a la Constitución de 1991. El Gobierno y sectores afines buscan recolectar hasta cinco millones de firmas, aunque el mínimo legal es de 2.069.760 apoyos válidos, equivalentes al 5% del censo electoral, en un plazo que vencería el 6 de agosto de 2026.

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María Fernanda Cabal le respondió a Gustavo Petro
A través de X, la senadora María Fernanda Cabal le respondió al presidente Gustavo Petro y señaló cómo su publicación sobre la constituyente es engañosa - crédito @petrogustavo/X

El equipo promotor de la iniciativa está integrado por movimientos sociales, étnicos y figuras cercanas al Ejecutivo, entre ellos Armando Warijú Valbuena, que es vocero del Comité Nacional, al igual que el exministro de Igualdad Carlos Rosero. Una vez presentadas las firmas, la Registraduría deberá verificar su validez; y si el proceso avanza, la propuesta pasará al Congreso y, finalmente, a la revisión de la Corte Constitucional.

Cabe destacar que Petro ha defendido la necesidad de la Constituyente como mecanismo para introducir reformas sociales y políticas que, según él, no han sido aceptadas en el Congreso. De hecho, en uno de sus mensajes recientes en X, el mandatario salió a promover los formularios para que sean diligenciados por sus simpatizantes, en pro de “agregarle a la Constitución nacional las reformas sociales y la reforma a la política”.

Este proceso de recolección ha desatado una fuerte respuesta de los sectores políticos de oposición. El exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo, con la asesoría jurídica del abogado Mauricio Pava, encabeza uno de los comités legalmente registrados para recolectar firmas en contra de la constituyente, con el objetivo de frenar el mecanismo impulsado desde el Ejecutivo a través de un mecanismo como el referendo.

Convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente
La ley exige que se deban recoger más de 2 millones de firmas válidas para que la constituyente pueda ser discutida por mandato popular en el Congreso - crédito Colprensa

La polémica ha encendido el debate sobre la transparencia en el proceso de recolección, así como el rol de las redes sociales manejadas por el jefe de Estado, que compartió contenido que no correspondería a la actualidad del proceso. “Menos mal que no apoyaba usted la constituyente, que no participa abiertamente en política”, indicó el abogado Rodrigo Pombo, en relación con la promesa incumplida del presidente.

Mientras los señalamientos contra el mandatario arrecian, como se puede ver en las plataformas digitales, Petro insiste en que, incluso, el proyecto con el que quiere modificar la Carta Magna se radique el 20 de julio: cuando el nuevo Congreso tome instalación para el periodo 2026-2030, en el que los sectores afines a su gestión ocupan un porcentaje importante en las curules, tanto en Senado como en Cámara.

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