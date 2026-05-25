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Maru Campos afirma que se presentará a declarar ante la FGR y exige respeto al debido proceso

El citatorio entregado fue señalado por la mandataria como deficiente

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La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que el citatorio de la FGR presenta múltiples incongruencias y está mal elaborado. Crédito: Gobierno de Chihuahua
La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que el citatorio de la FGR presenta múltiples incongruencias y está mal elaborado. Crédito: Gobierno de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que el citatorio que le entregó la FGR “tiene muchas incongruencias y está mal hecho, aunque sostuvo que acudirá a declarar el próximo miércoles 27 de mayo en Ciudad Juárez, como se le solicita en el documento recibido el pasado 23 de mayo.

En declaraciones a medios este 25 de mayo, la mandataria de Chihuahua aseguró que su equipo “está valorando jurídicamente” el contenido del citatorio. “He sido siempre una mujer apegada a la ley, que da la cara, no hay ningún problema. Lo que sí es cuidar el debido proceso y cuidar la presunción de inocencia, añadió.

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Tras salir de la mesa de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, Maru Campos dijo que atenderá el llamado pese a lo que considera fallas del documento y remarcó: Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar.

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