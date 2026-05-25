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Parque de Baja California obtiene reconocimiento internacional por transformación urbana

La organización World Urban Parks otorgó una distinción al espacio localizado en Tijuana, el cual ha registrado una significativa afluencia de visitantes y eventos

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La organización World Urban Parks otorgó una distinción al espacio localizado en Tijuana, el cual ha registrado una significativa afluencia de visitantes y eventos
Durante 2025, el Parque Esperanto recibió 1,276,514 visitantes y acumuló más de cuatro millones de vistas en Google Maps. Crédito: Gobierno de Baja California

El Parque Esperanto de Tijuana recibió el reconocimiento Outstanding New Park Project de la organización internacional World Urban Parks, una distinción que se suma a otros premios obtenidos en 2025 y coloca a este espacio como una obra de referencia en transformación urbana, espacio público y desarrollo social.

De acuerdo con información del gobierno de Baja California, durante 2025, el parque registró 1 millón 276 mil 514 visitantes, fue sede de 39 eventos, recibió 26 visitas de instituciones educativas y acumuló más de 4 millones de vistas en Google Maps. Esas cifras aparecen en un proyecto cuya primera etapa ya opera y que forma parte de un plan de mayor escala en Tijuana. La distinción se entregó en el marco del 9.º Congreso de Parques Tijuana 2026.

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El proyecto se presentó en 2022 y la primera etapa abrió en noviembre de 2023

La organización World Urban Parks otorgó una distinción al espacio localizado en Tijuana, el cual ha registrado una significativa afluencia de visitantes y eventos
La primera etapa del Parque Esperanto en Tijuana abarca 25 hectáreas sobre una superficie total federal proyectada de 460 hectáreas. Crédito: Gobierno de Baja California

El origen del parque se remonta al programa “Más Parques, Más Vida”, presentado el 5 de junio de 2022 por la gobernadora de Baja California. A partir de esa iniciativa surgió el Proyecto Parque Esperanto.

En septiembre de 2022 comenzaron los trabajos de construcción bajo supervisión de Carlos Alberto Torres Torres, según el texto fuente. La primera etapa fue inaugurada el 26 de noviembre de 2023.

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El Parque Esperanto cuenta con una superficie federal total de 460 hectáreas. De ese total, la primera etapa del parque urbano comprende 25 hectáreas, incluidas áreas de estacionamiento y zonas de andadores terminados.

La dimensión proyectada en comparación con otro espacio de la ciudad: será aproximadamente 12 veces más grande que el Parque Morelos, que cuenta con 38 hectáreas.

El nuevo premio se suma a dos distinciones internacionales recibidas en 2025

La organización World Urban Parks otorgó una distinción al espacio localizado en Tijuana, el cual ha registrado una significativa afluencia de visitantes y eventos
En 2025, el Parque Esperanto recibió tres premios internacionales por innovación y diseño, incluyendo distinciones en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Crédito: Gobierno de Baja California

La entrega del reconocimiento incluyó la conferencia “Diseño, Territorio y Transformación Urbana: Parque Esperanto”, impartida por el director del parque, el arquitecto Jorge Álvarez Howard, junto con el arquitecto Luis Lutteroth del Riego, consejero del Consejo de Desarrollo de Tijuana, y el arquitecto Martín Acosta Martínez, director de Arcdesign.

El nuevo galardón se añade a una secuencia de premios internacionales recibidos por el parque. El 2 de octubre de 2025 obtuvo el Premio “Orquídeas y Cebollas” otorgado por la Fundación de Arquitectura de San Diego, California.

Días después, el 10 de octubre de 2025, recibió el Premio al “Proyecto de Parque Nuevo Destacado de Latinoamérica” por la Asociación Mundial de Parques Urbanos, con sede en Nueva Zelanda.

Entre los 39 eventos realizados en 2025 destacan la Carrera Corre con Amarillo, la Carrera de Mascotas, el Rally Cultural, el Encuentro Deportivo de Educación Media Superior, la Carrera Miliar Race y la Expo Ambiente.

La reforma legal en Baja California reconoce a los animales como sujetos de protección especial

Un nuevo paquete legislativo impone sanciones más estrictas e introduce medidas innovadoras como el registro de personas sentenciadas por agresión
La reforma en Baja California reconoce a los animales como sujetos de especial protección jurídica. Crédito: Cortesía del Gobierno de BC

Baja California endurece las penas por maltrato animal y reconoce a los animales como sujetos de especial protección jurídica, una reforma que amplía delitos, permite la persecución oficiosa y crea un registro para impedir que personas sentenciadas vuelvan a poseer o custodiar animales, según informó el gobierno estatal en un comunicado difundido el pasado 26 de abril.

La modificación al Código Penal del Estado eleva las sanciones de un rango anterior de tres meses a dos años de cárcel a penas de uno a cinco años y de tres a ocho años de prisión. Ese nuevo esquema se aplica con proporcionalidad al daño causado.

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