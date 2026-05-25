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Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según Harvard

Las recomendaciones de especialistas incluyen cuidar tu alimentación y conocer los límites de los probióticos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de antibióticos es fundamental para tratar infecciones bacterianas y salvar vidas, pero también puede alterar el equilibrio de microorganismos que habitan en el intestino.

Al eliminar bacterias dañinas, estos medicamentos afectan a las bacterias beneficiosas que forman parte de la microbiota intestinal.

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Diversos estudios advierten que esta alteración puede tener consecuencias en la salud digestiva, la función inmunológica y la resistencia a futuras infecciones.

Por ello, especialistas recomiendan emplear los antibióticos solo bajo indicación médica y considerar estrategias para favorecer la recuperación de la microbiota después del tratamiento.

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Seis frascos de vidrio ámbar con tapas blancas están de pie en una mesa, con un puñado de pastillas blancas, azules, rosas y naranjas esparcidas.
Antibióticos de amplio espectro pueden causar alteraciones persistentes en la microbiota intestinal, según investigaciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el efecto que tienen los antibióticos en la microbiota intestinal

Como es bien sabido, los antibióticos tienen un efecto significativo sobre la microbiota intestinal, ya que no solo eliminan las bacterias que causan infecciones, sino que también afectan a muchas bacterias beneficiosas del intestino. Entre su impacto principal destacan los siguientes aspectos:

  • Reducción de la diversidad bacteriana: Los antibióticos disminuyen la variedad y cantidad de bacterias buenas, lo que debilita el equilibrio microbiano en el intestino.
  • Alteración temporal o prolongada: En la mayoría de los casos, el microbioma se recupera en pocas semanas después de terminar el tratamiento, pero ciertos antibióticos de amplio espectro pueden causar cambios persistentes o duraderos.
  • Mayor riesgo de infecciones: Al eliminar bacterias protectoras, aumenta la vulnerabilidad a infecciones oportunistas, como la diarrea asociada a Clostridioides difficile.
  • Impacto en la digestión y el sistema inmune: La alteración microbiana puede afectar la absorción de nutrientes, la producción de vitaminas y la función del sistema inmunológico.
  • Posible aumento de resistencia bacteriana: El uso inadecuado o excesivo de antibióticos favorece la aparición de bacterias resistentes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los antibióticos alteran de manera importante el ecosistema intestinal, por lo que se recomienda usarlos solo cuando son necesarios y bajo supervisión médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según Harvard

Según la doctora Trisha Pasricha, gastroenteróloga y profesora de medicina en la Harvard Medical School, la recuperación de la microbiota intestinal después de tomar antibióticos se basa principalmente en hábitos alimenticios y no en suplementos probióticos.

Pasricha señala que no existen datos concluyentes que demuestren la eficacia de los suplementos probióticos para restablecer la microbiota, y algunos estudios sugieren que incluso podrían retrasar la recuperación.

La especialista recomienda:

  • Mantener una dieta rica en fibra, ya que los microbios intestinales fermentan la fibra y producen ácidos grasos de cadena corta que benefician al intestino.
  • Consumir una variedad de vegetales y fuentes de fibra, porque la diversidad alimentaria favorece una mayor diversidad de bacterias saludables.
  • Incorporar alimentos fermentados como yogur griego o kimchi, que pueden contribuir a aumentar la diversidad microbiana y reducir la inflamación intestinal.

La doctora subraya que el microbioma suele recuperarse de manera natural en pocas semanas después de terminar el tratamiento con antibióticos, aunque algunos medicamentos pueden causar cambios más duraderos.

También enfatiza que los antibióticos deben usarse solo cuando son realmente necesarios y siempre completar el tratamiento para evitar resistencia bacteriana.

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