Mabel Cadena contó cómo superó el récord de Tom Cruise sin respirar bajo del agua

La actriz mexicana Mabel Cadena se consolidó como una de las figuras más importantes en 2022, después de darle vida al personaje de Namora en el filme Black Panther: Wakanda Forever y ser una de las connacionales que ingresó por la puerta grande al Universo Cinematográfico Marvel (UMC).

Así, durante una entrevista con Netas Divinas, la oriunda del Estado de México contó cómo fue que consiguió superar el récord de Tom Cruise mantenerse sin respirar más tiempo bajo el agua.

“La verdad es que a mi no me gusta quedarme solo con el trabajo que se hace en set, a mí me gusta estar a la altura de mis personajes y de mis mujeres. Me parece que es la única forma de hacer una diferencia en las historias que uno trata de escribir”, comenzó a decir la joven.

En este sentido, Mabel contó que previo al inicio de las grabaciones del filme, ella acudió con ayuda profesional en México para iniciar con sus entrenamientos.

Mabel Cadena tuvo que aprender tres idiomas para poder interpretar su papel en Black Panther: Wakanda Forever (Foto: Marvel Studios)

“Estuve un año preparándome, tres meses antes de irme a Estados Unidos, empecé a trabajar con un entrenador olímpico aquí en México que me ayudó a hacer acrobacias y a vivir un poco abajo del agua. A familiarizarme y llegando allá empecé de lunes a sábado a entrenar”, aseveró.

Ya en tierras estadounidenses, Cadena tuvo que enfrentarse a nuevos retos y, tras una ardua preparación consiguió un objetivo que resulta bastante sorprendente.

“Tenía un entrenador físico (...) de ahí tenía free diving que es como buceo sin tanque de oxígeno que fue básicamente lo que me entrenó para aguantar seis minutos y medio bajo el agua”, contó.

Mabel Cadena attends the Marvel Cinematic Universe "mega panel" at the 2022 Comic-Con International: San Diego at Hilton Bayfront in San Diego, California, U.S., July 23, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

Aunque Natalia Téllez se mostró sumamente emocionada con el relato de la actriz, Mabel aseguró que -aunque consiguió ganarle a una de las figuras más importantes de Hollywood- ella tenía en la mira superar a otra famosa.

“(Superé el récord de) Tom Cruise, pero mi objetivo era Kate Winslet que tiene siete minutos 14 segundos bajo el agua, pero ya no me dio tiempo”, narró.

En cuanto a cómo fue su experiencia durante la filmación, la mexicana explicó que también tuvo que continuar perfeccionando algunos detalles para dar lo mejor de sí.

“Eran como ocho metros, seis metros (de inmersión), pues lo más que yo duré fueron seis minutos con 35 segundos. Las emociones, mi primer día el director me decía: ‘¿Quieres que me meta contigo?’ y yo le decía: ‘No, sólo dame un par de tomas para entender cómo activar emocionalmente mi cuerpo sin respirar abajo del agua, entonces la verdad trabajaba una asistente que le pedía que me grabara abajo del agua y le pedía que me mostrara esto y ya iba yo perfeccionando, mi mirada, mi rostro, todo lo trabajé así”, platicó.

Finalmente, la artista aseguró que se encuentra en un buen momento de su vida y ahondó en que no tiene miedo de lo que el futuro le depare profesionalmente.

“Hoy por hoy he abrazado mi belleza interna, externa, sé las capacidades que tengo, interpretativas, me encanta retarme (...) porque lo quiero es hacer cosas diferentes. Nunca me la pongo fácil y no pretendo ponérmela fácil después de esto”, argulló.

