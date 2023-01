Pati Chapoy aseguró que familiares de Paco Stanley fueron “tontos” por no aceptar la bioserie del famoso

(Instagram)

Después de que se diera a conocer que Amazon Prime lanzará una bioserie de Paco Stanley que contará con actores como Luis Gerardo Méndez, Belinda y Diego Boneta, la familia del presentador -sobre todo su hijo Paul- se posicionaron totalmente en contra del proyecto.

Ante esta situación, las reacciones no han parado. Durante la emisión de Ventaneando del 13 de enero, Pati Chapoy rompió el silencio al respecto y aseguró que el negarse a formar parte del programa es -desde su perspectiva- una decisión bastante equivocada por parte de los seres queridos del difunto famoso.

“Ya estamos enterados de que fue lo que sucedió con la serie de Paco Stanley y en relación con su hijo Paul que ayer comentó que iba a hablar con su abogado para ver cómo la sacaba del juego”, comenzó a decir Pati.

En este sentido, los conductores dieron a conocer que según la información que recabó el equipo del Ventaneando, en un principio la familia de Paco Stanley estaba de acuerdo con la serie e, incluso, contrataron al abogado Guillermo Pous para todos los trámites pertinentes.

Sin embargo, todo habría dado un giro inesperado, cuando se comenzó a revelar el eje que tendría la serie y los cercanos a Paco Stanley quisieron intervenir en el proceso creativo, cosa con la que Amazon no estuvo de acuerdo.

Además, según lo mencionado por los presentadores del vespertino de TV Azteca, el litigante Pous habría exhortado a la familia para que aceptaran las negociaciones, ya que además del dinero que quedaría pactado, también serían entrevistados. No obstante, ellos se negaron.

Respecto a esta situación, Chapoy aseveró de forma contundente que la decisión de Paul Stanley y su familia habría sido la incorrecta:

“Fíjate, que tontos que no aceptaron un acuerdo, porque va a salir y no van a recibir un quinto”, dijo sin tapujos la presentadora.

Qué dijo Paul Stanley sobre la bioserie no autorizada

El hijo de Paco Stanley, Paul, aseveró que está dispuesto a proceder legalmente contra la bioserie no autorizada sobre su padre.

Durante el matutino Hoy el joven mencionó que actualmente tiene la representación de un famoso abogado para tomar las medidas necesarias al respecto.

“Los derechos ahí están, nos está representando (Guillermo Pous) estamos en la espera de ver como nos apoya, que sigue, si va a haber una demanda , que yo creo que es lo que seguiría y pues bueno, sin duda estamos en la espera”, aseveró ante las cámaras de Televisa.

De igual manera, Paul Stanley se mostró decepcionado por el rumbo que tomó el proyecto y mencionó que en ocasiones: “La gente a veces se aprovecha”.

es que, el pasado 11 de enero, el medio estadounidense Deadline reveló que Amazon Prime ya estaba preparando una miniserie de la muerte de Paco Stanley, quien fue asesinado en un restaurante El Charco de las Ranas de la Ciudad de México en 1999.

Incluso, algunos de los famosos confirmados en el elenco, como el caso de Belinda o Luis Gerardo Méndez, no dudaron en compartir su felicidad desde sus redes sociales.

“Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada!! Let’s go back to the 90′s” y “Lo que se viene. Emocionado de contar la historia detrás de lo que consumíamos a la hora de la comida, todos los días en la televisión mexicana de los 90s. Let the games begin”, fueron algunas de las palabras que escribieron los actores respectivamente.

