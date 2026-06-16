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Detienen a Rigoberto “N”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en Mapastepec, Chiapas

El sujeto capturado es investigado por su presunta relación con los delitos de extorsión, homicidios y desaparición forzada

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Detienen a Rigoberto "N", presunto líder del Cártel de Sinaloa en Mapastepec, Chiapas
Los sujetos capturados (Especial)

En Chiapas fue detenido un hombre identificado como supuesto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa identificado como Rigoberto “N” junto con otras tres personas.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló en un video que el sujeto capturado estaría relacionado con diversos delitos.

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“En el caso de Rigoberto N. es quien es señalado como el líder de esta célula criminal, este grupo generador de violencia allá en Mapastepec, que traía, por supuesto, varias carpetas de investigación donde es señalado por los delitos de extorsión, de homicidios, de desaparición forzada de personas y otros”, comentó el funcionario.

Agregó que cualquier persona que los ciudadanos que lo reconozcan denuncien ante las autoridades.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Rigoberto “N” fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), los reportes indican que el sujeto de interés viajaba en un vehículo en la autopista San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, junto con los otros capturados.

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A dichos sujetos les fueron asegurados 45 dosis de presunta metanfetamina, además de 60 dosis de posible cocaína, además de un arma, un cargador y 25 artefactos ponchallantas. La incautación representa una afectación de 13 mil pesos.

El Cártel de Sinaloa en Chiapas

Cabe destacar que en diferentes ocasiones han sido detenidas personas ligadas con el grupo criminal. El pasado 22 de mayo fue informado el aseguramiento de droga y bidones de gasolina al parecer relacionados con la facción de Los Mayos y los cuales fueron valuados en 15 millones de pesos como resultado de cateos en la entidad.

Sustancias ligadas a Los Mayos

El primer cateo tuvo lugar en un inmueble ubicado en las inmediaciones del poblado de Chocohuital, donde elementos navales aseguraron alrededor de 70 bidones de combustible, un arma larga, cuatro cargadores, cinco equipos de comunicación satelital y una embarcación tipo ribereña sin motor.

Semar, Sinaloa, Cártel de Sinaloa
Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible. Crédito: Semar

De forma simultánea, en el embarcadero del mismo poblado, el operativo resultó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de 29 equipos de radiocomunicación satelital, siete balizas, cuatro convertidores de corriente, un arma larga, tres cargadores, motores fuera de borda y más de 80 garrafas de combustible.

En ese segundo punto también se hallaron tres bolsas transparentes con seis dosis de presunta cocaína. Mientras que en un inmueble del poblado de Playa Grande, el operativo localizó aproximadamente 70 bidones llenos y 49 vacíos, dos balizas, cinco propelas, cajas de aceite para motores fuera de borda, cuerdas, una manguera, dos bombas de achique y un cubitanque vacío. El conjunto de materiales apuntó a un punto de abastecimiento y mantenimiento de embarcaciones.

El cateo de mayor peso tuvo lugar en el poblado de Paredón, donde las autoridades aseguraron 50 paquetes con presunta cocaína, más de 60 bidones con gasolina, 29 bidones vacíos, dos cargadores para arma larga, tres cubitanques vacíos y nueve boyas satelitales. El inmueble fue identificado como una bodega que la organización habría utilizado para coordinar el tráfico de sustancias ilícitas por mar.

Las locaciones intervenidas, los materiales decomisados y los indicios documentales mostraron una relación con la facción de Los Mayos, cuya presencia en las costas chiapanecas se vincula al trasiego de cocaína procedente de Sudamérica.

Dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos

Mientras que semanas antes, el 26 de marzo pasado, fueron arrestados presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en el municipio de Acacoyagua. Los capturados fueron identificados como Enoch “N” y Josué “N”, quienes tras su aseguramiento aseguraron pertenecer a la estructura criminal.

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un "reglamento en Chiapas"
Los sujetos fueron capturados junto con diversos indicios (Especial)

Además, los agentes encargados de la detención liberaron a cinco personas que estaban privadas de su libertad y fue incautada una escopeta, un arma de fuego con 3 cargadores, un arma de fuego corta de color negro y una camioneta marca Chevrolet, tipo Suburban de color gris.

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