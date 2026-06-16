Estos son los 10 mejores regalos para el Día del Padre en México, según la IA

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Padre en México es una oportunidad para reconocer y agradecer la presencia, esfuerzo y cariño de los papás en la vida familiar.

Aunque muchas familias lo celebran de diferentes maneras, la ocasión se presta para consentir a los padres con detalles especiales, sobre todo cuando coincide con eventos como el Mundial de Futbol 2026.

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Existen opciones de regalos para todos los presupuestos, desde artículos deportivos hasta creaciones hechas a mano.

Historia del Día del Padre en México

El Día del Padre en México tiene sus orígenes en la década de 1950, cuando algunas escuelas comenzaron a promover la celebración para rendir homenaje a los papás, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos.

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(Fernando Sánchez / Europa Press)

La fecha se popularizó poco a poco, hasta convertirse en una tradición nacional.

Aunque no es una festividad oficial, cada año muchas familias mexicanas aprovechan el tercer domingo de junio para reunirse y festejar a los padres con regalos, comidas y actividades especiales.

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¿Por qué cambia la fecha del Día del Padre cada año?

El Día del Padre en México se celebra el tercer domingo de junio, lo que significa que la fecha exacta varía cada año.

A diferencia de otras festividades con día fijo, como el 10 de mayo para el Día de las Madres, el Día del Padre depende del calendario.

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Esta elección responde a la costumbre de adoptar la misma dinámica que en Estados Unidos, donde el festejo también se realiza el tercer domingo de junio. Por eso, en 2026, el Día del Padre cae el 21 de junio.

Navaja multiusos

Práctica para actividades al aire libre, viajes o tareas cotidianas. Un accesorio útil y elegante para papás que disfrutan la funcionalidad.

Perfume o fragancia de diseñador

Fragancias como Bleu de Chanel, Pasha de Cartier o Terrier For Him son opciones versátiles para el día a día y ocasiones especiales.

Gadget tecnológico

Audífonos inalámbricos, relojes inteligentes. Hay opciones para todos los bolsillos.

Asador portátil o accesorio para parrilla

Ideal para quienes disfrutan cocinar al aire libre o compartir una parrillada en familia.

Caja de recuerdos hecha a mano

Puedes armar una caja decorada con fotos, cartas y objetos significativos que celebren los mejores momentos familiares.

Herramienta multiusos o kit de herramientas

Un regalo funcional para papás que disfrutan reparar, armar o crear cosas en casa.

Lámpara de diseño

Una pieza decorativa y útil

Botella de licor premium

Una ginebra especial, whisky o tequila de edición limitada para quienes disfrutan compartir una copa.

Experiencia gastronómica

Desde una cena en su restaurante favorito, una cata de vinos o una clase de cocina para pasar tiempo juntos.

Cuponera de actividades familiares hecha a mano

Elabora una cuponera con vales para ver películas juntos, preparar su platillo favorito o realizar actividades en familia.

10 mejores regalos mundialistas para el Día del Padre en México

(X/@JPDeBotton)

Playera oficial de la Selección Mexicana o de su equipo favorito Ideal para papás aficionados al futbol. Hay opciones originales y réplicas a distintos precios. Kit para ver el Mundial en casa Incluye botanas, cerveza o refrescos, vasos temáticos y una manta personalizada. Puedes armarlo tú mismo con productos locales. Suscripción a plataformas de streaming deportivo Regala acceso a servicios que transmiten los partidos del Mundial y otros eventos deportivos. Asador portátil o parrilla pequeña Perfecto para las reuniones futboleras en casa o al aire libre. Hay modelos económicos y otros más sofisticados. Balón de futbol edición especial del Mundial Algunas marcas lanzan versiones conmemorativas a precios variados. Tarjeta personalizada con mensaje hecho a mano Puedes decorarla con dibujos, frases futboleras y recuerdos familiares. Es un detalle económico y significativo. Caja con fotos y recuerdos familiares Arma una caja decorada por ti, con fotos, cartas y pequeños recuerdos que celebren la relación padre-hijo. Experiencia futbolera local Asiste a un Fan Fest o arma una tarde de partido en canchas cercanas. También puedes organizar un torneo familiar. Taza personalizada con temática mundialista Manda a imprimir una taza con el escudo de la Selección o frases divertidas sobre el Mundial y el Día del Padre. Cuponera de favores o actividades familiares Crea una cuponera hecha a mano con vales para ver juntos los partidos, preparar su comida favorita o salir a jugar futbol en familia.