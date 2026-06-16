Convocan a baile masivo de ‘Gangnam Style’ durante el México vs Corea del Sur del Mundial 2026: cuándo y dónde

Aficionados de México y Corea del Sur bailan el icónico 'Gangnam Style' en el Fan Fest de Guadalajara, mostrando unión cultural y fervor futbolístico frente a pantallas gigantes con el partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves 18 de junio, México y Corea del Sur se enfrentan en el Estadio de Guadalajara en uno de los partidos más esperados de la primera fase del Mundial 2026. Dentro de la cancha, los dos equipos disputan el liderato del Grupo A. Afuera, miles de aficionados de ambos países planean protagonizar algo que no tiene precedente en un torneo mundialista en México: un baile masivo de Gangnam Style durante el medio tiempo.

La convocatoria surgió de forma espontánea en redes sociales, a partir de la misma dinámica que ha marcado estos primeros días del torneo en la ciudad: la convivencia entre mexicanos y surcoreanos que, antes de ser rivales el jueves, llevan una semana siendo vecinos de fiesta en las calles tapatías.

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Ocho años de hermandad que el Mundial 2026 relanzó en Guadalajara

México se enfrentará a Corea del Sur en la jornada dos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fotos Infobae Centroamérica/AFP

La relación entre ambas aficiones tiene un origen preciso. El 27 de junio de 2018, en Kazán, Corea del Sur derrotó 2-0 a Alemania y eliminó al campeón del mundo vigente. Con ese resultado, México avanzó a octavos de final del Mundial de Rusia. Las imágenes de aquella noche recorrieron el mundo: aficionados mexicanos cargando en hombros al embajador surcoreano frente a su sede diplomática en la Ciudad de México. El cántico “¡Coreano, hermano, ya eres mexicano!” nació ahí y no ha dejado de escucharse desde entonces.

Ocho años después, ese mismo cántico volvió a las calles, esta vez en Guadalajara. Desde el arranque del Mundial 2026, la capital de Jalisco recibió una de las delegaciones de aficionados surcoreanos más numerosas que haya llegado a México para un evento deportivo. Se espera que para el jueves, con decenas de miles de seguidores coreanos adicionales llegando a la ciudad, el partido se convierta en la mayor concentración de aficionados de Corea del Sur en territorio mexicano.

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Desde hace días, en redes sociales inundan videos de aficionados surcoreanos recorriendo Tlaquepaque y el Centro Histórico, visitando cantinas y probando tortas ahogadas, birria y tequila directamente en Jalisco. Del lado mexicano, la curiosidad fue recíproca: mexicanos gritando “¡BTS, BTS!“, mujeres tratando de conquistar a coreanos y tener su propio K-drama, etc.

Apenas el pasado 11 de junio un grupo de aficionados surcoreanos asistió a una función de lucha libre en Guadalajara. Cuando los organizadores pusieron Gangnam Style, los coreanos se levantaron a bailar en medio del público mexicano. Los aplausos fueron inmediatos.

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La convocatoria: cuándo y dónde

(Captura de pantalla/Redes sociales)

La convocatoria circula desde entonces en plataformas digitales. El baile está previsto para el medio tiempo del partido, estimado alrededor de las 8:00 p.m. del jueves, y también al finalizar el encuentro.

La propuesta apunta a que la coreografía se replique en el Fan Fest de Guadalajara, aunque en redes también intentan llevarlo de forma simultánea en el estadio sede, bares y cualquier espacio donde coincidan aficionados de ambas selecciones.

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Para quienes planean asistir al FIFA Fan Fest, las autoridades municipales recomiendan llegar con anticipación ante la alta expectativa por el partido y el riesgo de que el aforo se agote antes del inicio. El acceso se cerrará en cuanto se alcance el límite de capacidad. Para llegar al Centro Histórico, la recomendación es usar las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero de Guadalajara, dado que los estacionamientos aledaños presentarán saturación desde horas antes del partido.

Un grupo de visitantes asiáticos protagonizó uno de los momentos más virales del Mundial 2026 al desatar una fiesta improvisada en un restaurante mexicano.

PSY, el baile del caballo y el video que obligó a YouTube a cambiar su contador

Gangnam Style no es solo una canción. Fue lanzada en el verano de 2012 por el artista surcoreano PSY como una sátira al estilo de vida ostentoso del distrito de Gangnam, en Seúl, una de las zonas más adineradas de la capital coreana.

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En semanas se convirtió en el video más visto de la historia de YouTube y en 2012 se convirtió en el primer video en superar las mil millones de reproducciones en la plataforma, un hito que obligó a YouTube a modificar su contador de vistas porque el sistema no estaba diseñado para registrar esa cifra.

"Gangam Style" de PSY

El baile del caballo —que simula montar y lanzar un lazo— cruzó idiomas, fronteras y generaciones. A casi 14 años de su estreno, sigue siendo una de las coreografías más reconocibles del planeta y, en el contexto del Mundial 2026 en Guadalajara, encontró una nueva función: la de símbolo de convivencia entre dos aficiones que llegaron al torneo como aliadas y que el jueves, por primera vez en una Copa del Mundo en casa, tendrán que elegir bando.

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El partido México vs Corea del Sur arranca este jueves 18 de junio a las 7:00 p.m., hora del centro de México, en el Estadio de Guadalajara.