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César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia

Katia Itzel García impuso una marca histórica para el arbitraje mexicano, ahora Ramos Palazuelos también consiguió un récord en su carrera

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César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia ( IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)
César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia ( IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)

César Arturo Ramos marcó un nuevo hito en la historia del futbol mexicano al igualar el récord de más partidos arbitrados por un mexicano en Copas del Mundo tras dirigir el reciente encuentro Irán vs Nueva Zelanda del Mundial 2026.

Este logro coloca a Arturo Ramos como protagonista en el arbitraje internacional representando a la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), desplazó del primer sitio al legendario Armando Archundia.

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Fue la noche de este lunes 15 de julio que el nacido en Culiacán, Sinaloa, igualó el récord nacional de más partidos dirigidos por un árbitro mexicano en Copas del Mundo; su actuación ocurrió en el juego perteneciente a la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026. Con ese partido, Ramos Palazuelos sumó ocho encuentros mundialistas como árbitro central, igualando así la marca que durante años ostentó Armando Archundia.

El récord de César Arturo Ramos en Copas del Mundo

El récord de César Arturo Ramos en Copas del Mundo (REUTERS/Hannah Mckay)
El récord de César Arturo Ramos en Copas del Mundo (REUTERS/Hannah Mckay)

La trayectoria de César Arturo Ramos en los mundiales refleja un avance sostenido que lo llevó a igualar el registro histórico de ocho partidos dirigidos en la máxima competición del futbol internacional, cifra que lo equipara con Armando Archundia, referente en el arbitraje mexicano.

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A continuación, el listado de partidos arbitrados por cada uno en Copas del Mundo.

Partidos mundialistas arbitrados por Armando Archundia:

Alemania 2006

  • República Checa 0-2 Italia (fase de grupos)
  • Brasil 1-0 Croacia (fase de grupos)
  • Francia 1-1 Corea del Sur (fase de grupos)
  • Suiza 0-0 (0-3 penales) Ucrania (octavos de final)
  • Alemania 0-2 Italia (semifinal)

Sudáfrica 2010

  • Italia 1-1 Paraguay (fase de grupos)
  • Portugal 0-0 Brasil (fase de grupos)
  • Uruguay 2-3 Alemania (partido por el tercer lugar)

Partidos mundialistas arbitrados por César Arturo Ramos:

Rusia 2018

  • Brasil 1-1 Suiza (fase de grupos)
  • Polonia 0-3 Colombia (fase de grupos)
  • Uruguay 2-1 Portugal (octavos de final)

Qatar 2022

  • Dinamarca 0-0 Túnez (fase de grupos)
  • Bélgica 0-2 Marruecos (fase de grupos)
  • Portugal 6-1 Suiza (octavos de final)
  • Francia 2-0 Marruecos (semifinal)

EEUU, Canadá, México 2026

  • Irán 2 - 2 Nueva Zelanda (fase de grupos)

Con este listado, ambos árbitros suman ocho partidos dirigidos en Copas del Mundo, marcando un referente en la historia del arbitraje nacional.

Armando Archundia

Trayectoria internacional de César Arturo Ramos

El ascenso de César Arturo Ramos en el ámbito internacional inició con fuerza en Rusia 2018, donde fue seleccionado para encuentros de gran importancia y llegó hasta las rondas finales. En Qatar 2022, su actuación llamó nuevamente la atención por su participación en partidos clave, incluyendo una semifinal, lo que demuestra la confianza depositada en él por las autoridades del futbol mundial.

Su más reciente partido en el Mundial 2026 frente a Irán y Nueva Zelanda representó su octava presencia en Copas del Mundo, lo que confirma su permanencia en la élite del arbitraje global.

México como semillero de árbitros mundialistas

El arbitraje mexicano mantiene una posición de prestigio en torneos FIFA, pues los silbantes nacionales reciben designaciones para compromisos de alto nivel. Armando Archundia sostuvo durante años el máximo número de partidos arbitrados en mundiales por un mexicano, construyendo un legado reconocido por especialistas y aficionados debido a su trayectoria y participación en duelos decisivos.

La continuidad de figuras como Archundia y Ramos ha reforzado la imagen de México en el arbitraje internacional. Su profesionalismo es un referente para las generaciones venideras de árbitros nacionales y consolida el papel de la Federación Mexicana de Futbol en la formación de jueces mundialistas.

El récord alcanzado por César Arturo Ramos fortalece la presencia del arbitraje mexicano en la escena global y sirve de estímulo para quienes buscan destacar en este rubro. El hecho de que dos mexicanos compartan el mayor número de partidos arbitrados en Copas del Mundo resalta la capacidad de México para preparar árbitros de primer nivel.

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