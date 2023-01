Martha Debayle compartió recomendaciones para ser anfitriona y los memes inundaron las redes sociales

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a la conductora por sus consejos para ser anfitrión (Captura de pantalla)

Una avalancha de burlas y todo tipo de comentarios se ha desbordado en redes sociales luego de que la conductora Martha Debayle publicó a través de su cuenta de TikTok Recibir Bonito, una lista de recomendaciones para convertirse en el o la mejor anfitriona a la hora de recibir visitas en casa.

A lo largo de casi tres minutos y luciendo una impecable blusa blanca, Martha Debayle compartió con sus seguidores una serie de “tips de etiqueta” para la mesa que se organiza para recibir a cualquier persona desde la comodidad del hogar.

Si bien usuarios de redes sociales consideraron algunas de las recomendaciones de la conductora como funcionales, algunas otras desataron las risas y burlas entre internautas al considerarse innecesarias por lo que, de este modo, se hicieron presentes en las distintas plataformas digitales los divertidos y siempre confiables memes.

“Yo vengo de una mamá que siempre ha insistido en tres cosas muy puntuales. Uno, es muy importante tener bonitas costumbres; Dos, en la vida todo es mantenimiento y tres, que el diablo está en los detalles”, se escucha en la primera parte del video de la controversial conductora compartido en redes sociales.

Tras una breve introducción, Martha Debayle señaló a sus seguidores que les compartiría cinco trucos súper fáciles que cuaquier persona puede hacer desde su casa y que podrían hacer la diferencia.

Desde servir agua con herramientas como charolas, hielerita o jarra y vaso de vidrio y hasta cubrir las latas de refresco con calcetines por considerarlas “feas”, el video de Martha Debayle no tardó en viralizarse en redes sociales.

En su video viral, la locutora Martha Debayle mencionó lo siguiente mientras mostraba una situación hipotética en la que llegó a una casa, pidió un refresco y terminó con un vaso y la lata en las manos al mismo tiempo.

“¿Qué tan complicado sería que te traigan esto? Las latas son feas, aceptémoslo. Entonces aquí todos en casa saben que no sale una lata de cocina si no viene con su calcetín. Y para el zepelín de refresco de dos litros, no le hagan una funda, no traigan eso a la mesa.”

Las recomendaciones de Martha Debayle tenían como objetivo orientar a sus seguidores a montar una mesa “elegante” a la hora de recibir a sus visitas, no obstante, la conductora también fue señalada por los privilegios que goza por la situación económica en la que se encuentra, misma que es muy diferente a la de un mexicano o mexicana promedio.

Pese a ello, sus miles de seguidores tomaron con humor las recomendaciones de la conductora, emitiendo una serie de irónicas opiniones que plasmaron en la caja de comentarios del video publicado en TikTok.

“Problemas y soluciones para gente adinerada parte 39262″, “Definitivamente las latas se ven súper feas con esos calcetines, mil veces se ven mejor sin eso”, “Solo ver tanta cosa me dió pereza y pensar en lavar todo eso ya me da cansancio”, “Y mientras nadie te visita, en donde guardas todo eso?” y “No puedo Martha, en mi casa la abuelita no es la Reina Isabel II y no tengo todo eso”, fueron algunas de las expresiones de internautas.

El controversial video de Martha Debayle no solo desató burlas entre usuarios de redes sociales sino que fue utilizado también para avivar una de las polémicas de la conductora ocurrida el pasado año luego de que el mundo se conmocionara con el fallecimiento de la Reina Isabel II.

En aquella ocasión, múltiples personalidades de la comunidad internacional se unieron para despedir a la monarca desde sus propias trincheras, no obstante, en México Martha Debayle lanzó un comentario durante en su programa de radio que la convirtió en foco de burlas y chistes entre la opinión pública.

" “Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel... mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo”, mencionó Martha Debayle.

